Bienenfleißig für Imkerei geworben

Jannes Schulze

Bernau Für viele Gartenbesitzer gehören Bienen zur Gartensaison dazu. Viele wissen jedoch nicht, wie viel Arbeit hinter den emsigen Insekten und der Honigproduktion steckt. Anlässlich des Tags der deutschen Imkerei informierte der Imkerverein Bernau und Umgebung am Samstag über diverse Honigsorten, die Vereinsarbeit und die Tätigkeit als Imker. An dem kleinen Stand auf dem Wochenmarkt in der Bürgermeisterstraße präsentierte sich die etwa 70 Mitglieder starke Organisation. Interessierte konnten regionalen Honig probieren und kaufen, Fragen stellen und sogar ein Bienenvolk in einem Schaubienenstock beobachten.

Harald Krause (62) ist Erster Vorsitzender des Vereins und besonders stolz auf dessen Geschichte. "Unser Verein wurde 1852 gegründet. Mir ist kein älterer Verein in Brandenburg bekannt" erläutert der Bernauer Bienenfreund. Er ist außerdem Bienensachverständiger des Landes Brandenburg und betreibt eine eigene Imkerei in der Stadt.

Viele junge Mitglieder

Im Verein finden sich ausschließlich Hobbyimker zusammen. Viele haben ihre Passion erst vor kurzem entdeckt. "Die Mehrzahl unserer Mitglieder hält ihre Bienen seit weniger als fünf Jahren" weiß Krause. Zu dieser Gruppe gehört auch Andrea Ortmann (38). Sie hat das Imkern vor drei Jahren zu ihrer Nebenbeschäftigung gemacht. "Ich finde es schön, die Bienen wieder zu verbreiten" erzählt die Elisenauerin. Natur- und Artenschutz liegen ihr sehr am Herzen. Krause hat sie bei ihren ersten Bienenvölkern als Mentor unterstützt und hilft bei Fragen und Problemen. Um die Grundlagen zu erlernen, absolvierte die 38-Jährige einen Theorie- und Praxiskurs durch den Verein. "Man lernt jeden Tag immer wieder Neues dazu" berichtet sie begeistert. Der Verein bietet jedes Jahr Schnupperkurse an, um Interessierten Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln. Gäste sind daher bei den neun regulären Sitzungen in Rüdnitz will-kommen.