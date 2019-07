Sommerfest in der Eisdiele

Annette Herold

Gosen (MOZ) Eine Hüpfburg, Zuckerwatte, Eis – für die Kinder, die das "Haus Schlumpfenland" der Kita Gosen-Neu Zittau besuchen, konnte das Sommerfest am Montag schöner kaum sein. Lange haben sie sich schon darauf gefreut, wie Erzieherin Sybille Scherfling berichtete. In der Eisdiele am Anger trafen sich Kinder, Eltern und Erzieher.

Das Fest sei der Wunsch von Eltern gewesen, die Gelegenheit zum Austausch haben wollten, erzählte Sybille Scherfling. Dazu gehört Alina Bauer, deren Tochter Lena (5) ein Kita-Kind ist. Auch Maria Koldewitz, Mutter von Moritz (3), schätzt das Haus in der Eichwalder Straße. Sie hob die familiäre Atmosphäre hervor. Viele Eltern seien untereinander befreundet, erzählte Alina Bauer – was es auch leichter mache, wenn Eltern einmal nicht pünktlich am Kindergarten sein können und die Kinder dann erst einmal mit anderen mit nach Hause gehen.

33 Mädchen und Jungen sind Schlumpfenland-Kinder, sechs davon kommen nach den Ferien zur Schule. Dass sie jetzt gemeinsam in der Eisdiele feiern konnten, freut Sybille Scherfling. Für die Café-Inhaberin Antje Wittmann, die geöffnet hatte, obwohl montags Ruhetag ist, selbstverständlich. "Ich liebe Kinder", sagte sie. Und wenn der Kindertag auf einen Montag falle, stehe sie eben auch an am Eistresen.

Für das Schlumpfenland steht die nächste große gemeinsame Veranstaltung im November an. Dann wird ein Jahresabschlussfest gefeiert.