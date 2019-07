Neue Verordnung sieht keine Entschädigung vor

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Biberverordnung des Landes Brandenburg wird über 2019 hinaus verlängert und zwar in überarbeiteter Form. Das hat Andreas Piela, Referatsleiter Artenschutz im Potsdamer Umweltministerium, auf MOZ-Nachfrage versichert. Der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes und Landesbauernpräsident, Henrik Wendorff, hatte in einem MOZ-Gespräch die Befürchtung geäußert, dass nichts passiert. Ende 2019 läuft die Verordnung aus.

"Ein Vertreter unseres Hauses hat in der Arbeitsgruppe Biber im Seelower Landratsamt über den Stand informiert", so Piela. Dies sei auch nachlesbar im jetzt vorliegenden Protokoll. "Zugesichert wurde darin, dass es auf der Grundlage verschiedener Stellungnahmen, auch aus Märkisch-Oderland, eine Anpassung geben wird." Voraussichtlich im August soll die Verordnung vorliegen. Piela räumt allerdings ein, dass es kein völlig neues Papier sein wird. "Wir sind der Meinung, dass die bestehende Verordnung ein gutes Instrument ist", sagt er. Sie eröffne viele Möglichkeiten wie die Ausweisung konkreter Gewässer, für die die Verordnung gelten soll. Davon habe Märkisch-Oderland in der Vergangenheit Gebrauch gemacht. "Wenn der Kreis sagt, dass die Verordnung aufgrund der Erfahrungen auf weitere Gebiete ausgedehnt werden sollte, dann kann er dies auch tun."

Ganz so einfach sieht der Beigeordnete des Kreises, Rainer Schinkel (SPD), solch ein Vorhaben nicht. Er leitet die AG in Märkisch-Oderland. Man habe die bisherigen Gebiete gemeinsam mit den anerkannten Naturschutzverbänden festgelegt. Eine Erweiterung sei nicht unproblematisch, weil nachzuweisen wäre, dass Gefahr für Leib und Leben besteht. Vor allem für kleine Fließgewässer, die aber Einfluss auf das Gesamtsystem haben, sei dies schwierig. Man sei dabei, mit dem Gewässer- und Deichverband (Gedo) zusätzliche Abschnitte zu prüfen. Es stimme auch, dass Einzelanträge möglich sind. Aber dafür müssten ebenfalls hohe bürokratische Hürden genommen werden.

Der Kreis sei froh, dass es die Verordnung gibt, sehe aber durchaus noch Änderungsbedarf, so Schinkel. In einem stehe man voll hinter den Landwirten und Kommunen: "Nötig ist ein Entschädigungsfonds. Der könnte, so wie in Bayern, wo es ihn gibt, die Akzeptanz der strengen Schutzmaßnahmen deutlich stärken." Ein solcher Fonds wäre nicht Sache der Verordnung, erklärt Piela. "Das ist eine politische Entscheidung." Der Referatsleiter verweist jedoch auf die Präventionsrichtlinie des Landes. Laut dieser könnten Kommunen Materialien zum Biberschutz – Zäune, Matten, Anstrichmittel – als Sammelbestellung beschaffen und die Kosten beim Land abrechnen. Das Material könnte auf Bauhöfen gegen Quittung Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Davon werde zu wenig Gebrauch gemacht.

Fallenfang soll wegfallen

Schinkel sieht namens der Arbeitsgruppe in einem weiteren Punkt dringenden Änderungsbedarf – Wegfall des festgeschriebenen Fallenfangs als erste Eskalationsstufe. Der sei aufwändig und ein unnötiger Zwischenschritt, da lebend gefangene Biber nirgendwo ausgesetzt werden können. Es gebe einfach keine freien Gebiete mehr. Zudem müsse auch eine Geltung für die Abschnitte im Oderbruch, die – weil sie Vogelschutzgebiet und deshalb von der Verordnung bisher ausgenommen sind – ermöglicht werden.

Die Beteiligten warten jetzt auf den Entwurf der überarbeiteten Verordnung. Sie erhalten laut Ministerium die Möglichkeit, sich zu äußern. Das Ganze sei eine reine Verwaltungssache, so Andreas Piela. Die Landtagswahl habe darauf keinen Einfluss.