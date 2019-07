Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Nach der Wahl ist vor der Wahl: "Sind die Wahlplakate entlang der B 158, der Ortsdurchfahrt, in Neuenhagen schlicht vergessen worden?", fragt sich der Beobachter im Vorbeifahren. "Nein, definitiv nicht", sagte Jens Schmoldt, Fachbereichsleiter für Sicherheit und Ordnung der Stadt Bad Freienwalde, am Montag auf Anfrage. Es handele sich bereits um neue Plakate, denn die Landtagswahl am 1. September wirft ihre Schatten voraus. Viele Bürger hätten jedoch schon bei ihm angerufen und sich über vermeintlich "vergessene Wahlplakate" beschwert. "Es gibt in Bad Freienwalde keine Wahlplakate von der Kommunalwahl mehr", betonte Jens Schmoldt. Dies trifft auch dann zu, wenn der ein oder andere Kopf wieder auf dem Plakat identifiziert werden kann, der schon zur Kommunalwahl dem Autofahrer ins Auge fiel. Zwei Monate vor der Wahl dürften die Kandidaten und Parteien mit der Plakatierung beginnen, versicherte der Fachbereichsleiter. Diese Möglichkeit nehmen die ersten Parteien jetzt wahr. Auch in der Frankfurter Straße in Bad Freienwalde seien die ersten Straßenlampen schon wieder mit Wahlplakaten bestückt worden.

Wer Wahlplakate an der Straße, zum Beispiel an Masten der Straßenleuchten anbringen will, muss dies beim Ordnungsamt beantragen. Das ist der "Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" zu entnehmen