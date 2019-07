Mystery-Thriller in der Kirche gedreht

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Die Leiche liegt auf der Bahre. Gerichtsmediziner haben sie untersucht. Nun soll sie aus der Kirche gebracht und abtransportiert werden. Das Ganze in wirkungsvollen Bildern. Die Leiche und die Gerichtsmediziner müssen zu sehen sein und die sich öffnende Kirchentür auch. Doch die Bahre lässt sich nur auf dem Boden entlang rollen und nicht hochstellen. Diese Einstellung klappt so schon mal nicht.

Heike Ulrich, Autorin des Mystery-Thrillers "Jenseits des Nordlichts", führt bei diesem Kurzfilm, mit dem sie sich beim Medienboard Berlin-Brandenburg um eine Förderung für die Verfilmung ihres Buches bewerben will, selbst Regie – zum ersten Mal überhaupt. Sie hat gemeinsam mit ihrem Bruder Armin, einem langjährigen erfahrenen Theater-, Filmregisseur und -produzenten, alle Szenen genauestens geplant, in einem sogenannten Story-Board sogar skizziert. Und nun macht ihr die nicht verstellbare Bahre einen Strich durch die Rechnung.

Die Leiche muss blinzeln

Die Zeit drängt. Nur den Sonnabend und noch einige wenige Stunden am Sonntag hat das Filmteam in der Bernauer St. Marienkirche und deren Glockenturm für die Dreharbeiten zur Verfügung. Leerlauf kann sich Regisseurin Ulrich nicht leisten. Schließlich kommt ihrem Bruder Armin eine Idee. Kameramann Frank Brünner soll eine Nahaufnahme von der Leiche machen. Dann wird der Leichensack verschlossen – Schnitt. Die Gerichtsmediziner, auch Armin Ulrich selbst dient in diesem Fall als Statist, heben die Bahre an – wieder Schnitt. "Heide öffnet die Seitentür. Das erste, was Du machst: Handschuhe runter, dann Tür öffnen", gibt Regieassistent Ulrich der Kollegin die entsprechende Anweisung – erneuter Schnitt. Die Klappe fällt. Alles sieht gut aus, da muss die lebendige "Leiche" Inge blinzeln, weil ihr die Schminke in die Augen läuft. Die Maskenbildnerin schminkt nach, die zweite Klappe fällt, und die Szene wird wiederholt. Heike Ulrich beobachtet den Dreh auf einem Bildschirm. Sie ist hochzufrieden damit. "Das war’s?", fragt ihr Bruder nach. "Das war’s!" sagt sie glücklich. "Sieht gut aus."

Schlüsselszene steht fest

Während die Filmcrew am Seitenausgang der Marienkirche ihre Gerätschaft zusammenpackt und in den Altarräum wechselt, betritt Schauspieler Assad Schwarz das Kirchenschiff. Er spielt die Rolle eines fundamentalistischen Küsters, der gleich eine vermeintliche Touristin – in Wirklichkeit aber eine Wissenschaftlerin, die zur weiblichen Mytik im Katholizismus forscht – so schnell wie möglich wieder aus dem Gotteshaus haben will. "Das ist eine Schlüsselszene", betont Heike Ulrich. Sie hat sehr genaue Vorstellungen davon, wie die sein muss und sie zuvor in jeder Einzelheit im Storyboard visualisiert. Auch mit Assad Schwarz ist bereits alles abgesprochen. Er kennt das Drehbuch genau. "Wo ist die Tasche?", fragt er, die er für die Szene braucht. Doch die ist bereits an dem Platz, an dem er sie später greifen soll.

Doch erst einmal wird an diesem Sonnabend die Mittagspause eingeläutet, bevor es mit den Dreharbeiten und der Schlüsselszene des Films weiter geht.