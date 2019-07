Lindenstraße bekommt ein Ur-Aufmaß

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Andreas Hartwig hat am Montag begonnen, die Lindenstraße zu vermessen. Mit Tachymeter und Prismenstab stand der Vermesser am Fahrbahnrand. "Ich mache ein Ur-Aufmaß und messe die vorhandene Befestigung für die spätere Abrechnung auf", erklärt Hartwig. Zudem bestimme er die Punkte, an denen Pflöcke in den Boden kommen, damit die Bauarbeiter schon mal grob wissen, wo sie den Boden für die neue Fahrbahn ausheben müssen. Später würden dann für die Feinarbeit alle zehn Meter Schnurnägel in den Boden geschlagen, sagt der Vermesser, der im Auftrag der Baufirma TSU unterwegs ist. Die Lindenstraße wird derzeit zwischen Bahnübergang und Industriestraße erneuert. Ab 22. Juli ist der Abschnitt gesperrt. Radfahrer können ihn passieren, sagte Bauleiter Heiko Sternberg auf Nachfrage. Der Gewerbeparkring erhält eine Behelfszufahrt, damit Anlieger ihre Flächen erreichen können.mw