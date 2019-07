Mit zwei Riesenrädern sieht man besser

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als die meisten Frankfurter wahrscheinlich noch beim Frühstücken sind, fahren am Sonntagmorgen mehrere Lkws auf den Marktplatz. Gegen 10 Uhr parken die ersten Fahrzeuge der Schaustellerfamilie Lorenz vor den Sieben-Raben-Brunnen. "Wir sind Sonntagfrüh aus Freiberg losgefahren", sagt Sebastian Lorenz über die vorherige Spielstätte in Sachsen. Der Sohn der Schaustellerfamilie lässt die drei Lkws so einparken, dass ihre Anhänger – die Mittelbauwagen – eine durchgehende Fläche ergeben. "Auf diese Grundsohle bauen wir die beiden Masten auf", erklärt Lorenz. Später werden mit einem Kran die Radnabe und mit einer Seilwinde die Speichen montiert. An einem Sicherheitsgurt befestigt, prüft Lorenz die Konstruktion. Am Abend ist der "Bahnhof" – der Einstieg – und das nackte Rad des Modells "Star of Berlin" am Rathaus fast fertig aufgebaut.

Die 33 Meter hohen Riesen, die einen grandiosen Überblick versprechen, gehören einfach zu Stadtfesten und jeder Kirmes dazu. Tatkräftige Hände wie die von Till Neupert sorgen dafür, dass der Ausblick über Frankfurt und die Oder möglich wird. Am Montagvormittag hievt der Schaustellergehilfe ein eisernes Rohr vor das Kassenhäuschen, um später daran die Überdachung zu befestigen. "Ich fahre seit fünf Jahren mit der Familie Lorenz mit", berichtet der 20-Jährige. Zusammen mit seinen Kollegen hängt er die fast 30 Gondeln gegen Mittag ins weiße Rad. Per Hand und Lappen putzt das Team die Sitze auf Hochglanz. Den Strom bekommt das Rad aus einem öffentlichen Anschluss an der Westseite des Rathauses – Starkstrom, 50 Kilowatt. "Das Riesenrad zu lenken, macht am meisten Spaß", findet Neupert. Während des Bunten Herings sitzt der Zwickauer im Führerhäuschen und steuert am Joystick die Geschwindigkeit. Meistens drehe sich das 99 Tonnen schwere Rad auf Stufe zwei oder drei.

Vorsicht beim Aufbau

Am schwierigsten beim Aufbau der Riesenräder sei, dass nichts kaputt gehe, erklärt Sebastian Lorenz. Seit Kindesbeinen an fährt der 42-Jährige mit auf Stadtfeste, um die kreisrunden Fahrgestelle seiner Familie für Höhenflüge aufzubauen – nun in fünfter Generation. Sein Vater Jürgen hat das zweite Riesenrad im Gepäck – ein 35 Meter hohes Novum auf dem Bunten Hering. Aus Dessau kommend beginnen seine vier Mitarbeiter am Montagnachmittag auf dem Holzmarkt die Mittelbauwagen zur Grundsohle zusammenzusetzen – bis am Dienstag auch das "Berliner Riesenrad" fahrbereit ist. "Einen herrlichen Blick über die Oder", verspricht Lorenz. In den vergangenen Jahren konnte die Aussicht nur vom Marktplatz aus genossen werden.

Konzert und Feuerwerk

"Ich hatte ja keine Vorstellung von der Größe der Wohnwagen", sagt Robert Reuter. Der Projektleiter bei der Messe und Veranstaltungs GmbH (MuV) staunte bei der Suche nach Übernachtungsplätzen für die Familie Lorenz nicht schlecht. Auf dem Messegelände haben die fünf Mal fünfzehn Meter großen Wohnmobile und weitere Zugwagen nun Platz gefunden.

Am Donnerstagabend können Besucher beim Riesenradkonzert die drehende Neuerung testen. Mit dem Chor der Singakademie findet um 22 Uhr die musikalische Reise am Holzmarkt statt. Das Höhenfeuerwerk kann ebenso am Freitagabend aus der Luft angeschaut werden. 50 Euro kostet eine Gondel für sechs Personen. Email an r.reuter@muv-ffo.de.