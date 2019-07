Gewerkschafter aus Überzeugung

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ich möchte, dass die Leute aus Überzeugung bei Ver.di Mitglied werden", sagt Jens Gröger, der neue Frankfurter Bezirksgeschäftsführer der Dienstleistungsgewerkschaft. Zum 1. Juli übernahm der 56-Jährige die Geschäfte von Uwe Erschens, der 2018 die Bezirke Barnim/Uckermark und Frankfurt (Oder) zu einem Bezirk Nordost-Brandenburg mit zusammengeführt hatte.

Die Fusion war ein Stück weit dem Mitgliederschwund der vergangenen Jahre geschuldet, auch wenn sich die Zahlen inzwischen stabilisiert hätten, so Gröger. Rund 12 500 Mitglieder hat Ver.di zwischen Prenzlau, Erkner und Eisenhüttenstadt noch. Viele davon kommen aus Frankfurt als größtem Verwaltungs- und Dienstleistungsstandort in der Region. In der Oderstadt, am Zehmeplatz, befindet sich auch der Hauptsitz der Bezirksverwaltung mit drei Verwaltungsangestellten und zwei Gewerkschaftssekretären. Außerdem gibt es noch eine Geschäftsstelle in Eberswalde.

Jens Gröger kommt aus der Verkehrsbranche, war 17 Jahre lang in Berlin als Landesfachbereichsleiter für Ver.di tätig. Seine Erfahrungen darf und will der gelernte Kfz-Schlosser nun auch in seiner neuen Funktion mit einbringen und die Tarifverhandlungen für die Nahverkehrsunternehmen des Landes künftig weiter mit begleiten. Aus gutem Grund, wie er meint. Denn Brandenburg habe beim ÖPNV großen Nachholbedarf. "Wer die Verkehrswende fordert, muss sich das auch leisten wollen. Doch kaum ein Land investiert so wenig in den Nahverkehr wie Brandenburg", sagt Jens Gröger. Das betreffe sowohl die Infrastruktur als auch die Beschäftigten. Mit einem Einstiegsgehalt für Busfahrer in Höhe von 2100 Euro brutto bilde Brandenburg bundesweit weiter das Schlusslicht bei den Löhnen. In Berlin gebe es deutlich mehr, "weshalb uns viele Fahrer am Berliner Rand gerade abwandern", erklärt Gröger. Auch auf den demografischen Wandel seien die Verkehrsbetriebe angesichts dieser Voraussetzungen schlecht vorbereitet. Viele Unternehmen hätten es verpasst, mehr Personal auszubilden – inzwischen liege der Altersdurchschnitt der Beschäftigten bei knapp 50 Jahren.

Er sei Gewerkschafter aus tiefer Überzeugung, sagt Jens Gröger. In einer sich rasant verändernden Arbeitswelt sei wichtiger denn je, die Interessen von Arbeitnehmern zu formulieren und zu vertreten. "Die Digitalisierung, der Umbau zu einer Industrie 4.0, schreitet zügig voran. Davon möchten die Beschäftigten eine Dividende haben."