Land blockiert deutsch-polnische Privatschule

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Fünf Jahre ist es her, dass sich der deutsch-polnische Verein "Unsere Miasto" gegründet hat. Sein Ziel: eine zweisprachige Grundschule aufzubauen. Die Geburt dieses Wunschkindes für die Doppelstadt erweist sich als schwierig – jedenfalls als staatliches Schulangebot. 2016 hatte von allen Frankfurter Grundschulen allein die Lenné-Grundschule Interesse signalisiert, ein bilinguales Angebot bei sich zu etablieren, sich aber später doch zurückgezogen.

"Unsere Miasto" hat daher neue Wege eingeschlagen und einen privaten Schulträger ins Boot geholt. Die in Leipzig ansässige Rahn Education sei sehr an der Errichtung einer Grundschule in Frankfurt interessiert und sehe "das große Reservoir an deutsch-polnischen Familien", sagt Philipp Kubicki, Vorsitzender von "Unsere Miasto". Man habe mit dem Träger bereits ein Konzept für eine solche Schule erarbeitet und dies im Mai im Bildungsministerium eingereicht.

Rückenwind bekommt der Verein bei dieser Initiative aus dem Rathaus. Seit einem guten Jahr stehe die Stadt in Gesprächen mit Rahn Education, bestätigt die Pressestelle. Die Schaffung eines bilingualen Schulprofils sei auch angesichts der steigenden Anzahl polnischer Bürger in der Stadt "ein großes Anliegen". In einem Gespräch zwischen Dezernentin Milena Manns und Geschäftsführer Gotthard Dittrich habe die Stadt ihre Unterstützung für den Ansatz signalisiert.

Rahn Education betreibt 35 Schulen im In- und Ausland und verfügt mit dem Gymnasium im Stift Neuzelle mit deutsch-polnischem Schwerpunkt sowie der Europäischen Rahn-Schule in Zielona Góra über profunde Erfahrung in der Region.

Kern des Konzepts sei die "Zweisprachigkeit von A bis Z", sagt Kubicki. Das heißt, dass auch Fächer wie Musik und Heimatkunde auf polnisch und deutsch unterrichtet werden. Das unterscheidet es zum Beispiel von der privaten Euregio-Grundschule in Słubice, die kein bilinguales Konzept umsetze, sondern verstärkt Deutsch als Fremdsprache für polnische Kinder lehrt. Natürlich koste so ein privates Angebot Schulgeld. Kubicki stellt sich ähnliche Beiträge vor wie bei der evangelischen Grundschule, die sein Sohn besucht. "150 Euro zahlen wir im Monat", sagt er. Das Schulgeld könne auch nach Einkommen gestaffelt werden. Das Angebot richte sich nicht nur an Kinder aus zweisprachigen sondern auch aus einsprachigen Familien, die in der Kita Kontakt mit der anderen Sprache haben. Der nächste Schritt ist der Gang nach Potsdam. Doch das Ministerium ist der Unsicherheitsfaktor im Boot. Immer noch steht kein Termin, um die Chancen für das eingereichte Konzept zu besprechen.

"Enttäuschend", findet Philipp Kubicki. "Vier Jahre lang haben wir uns vergeblich um eine staatliche Lösung bemüht. Nun kommen wir mit einem Konzept und einem bewährten Schulträger – und dann keine Reaktion. Das ist schon merkwürdig." Will Potsdam die Gründung einer privaten Schule verhindern?

Ministerium will Arbeitsgruppe

Ab September wolle man in einer eigenen Arbeitsgruppe ein Konzept zum Aufbau von bilingualen Bildungsangeboten in Frankfurt erarbeiten, das im Schuljahr 2020/21 umgesetzt werden soll, so Ministeriumssprecher Ralph Kotsch. Teilnehmen sollten, erklärt er, neben der Schulaufsicht und dem Schulträger auch staatliche Grund- und weiterführende Schulen aus Frankfurt. Rahn Education als Schulträger könne er nicht bestätigen.

Angesichts der negativen Rückmeldung der Frankfurter Grundschulen zu dem bilingualen Projekt 2016 erscheint die Arbeitsgruppe tatsächlich wie ein Versuch, nun doch noch ein solches Angebot staatlicherseits zu versuchen. Im deutsch-polnischen Bereich wäre es das erste.