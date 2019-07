Frankfurter Familien im Tropical Island

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit 1991 gibt es in Frankfurt das Projekt "Jugend gegen Gewalt", initiiert vom damaligen Sport- und Politiklehrer Wilfried Bremer, nachdem es an der Stadtbrücke zu rechten Krawallen gekommen war. Bis heute engagieren sich er und andere in dem gleichnamigen Verein für ein friedliches Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen egal welcher Herkunft. Bei den jüngsten Projekttagen des Vereins ging es darum, dass Integrationsarbeit hier geborene Kinder und Jugendliche von Alleinerziehenden oder aus kinderreichen Familien von Anfang an mit einbinden sollte. "Damit wollen wir sich entwickelnde Probleme zwischen den Schwächsten in unserer Gesellschaft vorbeugen helfen. Es ist wichtig, dass wir die Integration meistern. Wir müssen aber auch unsere Leute aus sozial schwachen Familien mitnehmen. Nicht dass da eine Kluft entsteht. Der Grundgedanke ist: Wir müssen alle mitnehmen", erklärt Projektleiter Wilfried Bremer.

26 Kinder, Jugendliche und Eltern nahmen dazu kürzlich an einem Spiel- und Sportfest im Tropical Island teil. Verantwortlich für die Einladungen, den Transport und den Ablauf des Festes war Yvonne Zentner. Vier Stunden lang hatten die Kinder mit Wasser- und Ballspielen ihren Spaß. Vor Ort fand gleichzeitig die Straßenfußballmeisterschaft des Landes statt, für das sich das Frankfurter Projektteam "Cosmos" mit Vorstandsvize Marco Schulz qualifiziert hatte. Die Kicker konnten das Spielfest daher in vielerlei Hinsicht unterstützen.

Sebastian Kunze, selbst Vater von sechs Kindern, bedankte sich am späten Abend bei Yvonne Zentner mit den Worten: "Für meine Familie wäre so ein Besuch bei diesen Eintrittspreisen kaum möglich gewesen". Unterstützt wurde das Projekt von der Brandenburgischen Sportjugend und den Stadtwerken.