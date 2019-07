Der neue Spielplatz steht

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Einige Kinder haben ihn schon getestet und für sehr gut befunden: den neuen Spielplatz mit Wippe, Schaukel und Rutschen an der Neuruppiner Bruno-Brockhoff-Straße. "Die alten Spielgeräte waren schon über 25 Jahre alt und verschlissen", so Bauunternehmer Dr. Ulrich Kaatzsch. Der Spielplatz war zu der Zeit gebaut worden, als in diesem Stadtteil auch die neuen Einfamilienhäuser entstanden sind. Bis heute kümmert sich das Bauunternehmen um diese Spielfläche, in deren Erneuerung nun rund 20 000 Euro investiert wurden.