Woidke wirbt für Zusammenhalt - Start der Wahlkampftour

dpa

Panketal (dpa) Brandenburgs SPD-Chef und Ministerpräsident Dietmar Woidke will den Zusammenhalt im Land bei seinem Wahlkampf in den Mittelpunkt stellen. Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl am 1. September beginnt Woidke an diesem Dienstag (18.00 Uhr) in Panketal seine Wahlkampftour.

"Ich werde für "ein Brandenburg" werben", sagte Woidke mit Blick auf das SPD-Motto im Wahlkampf. Bildung dürfe nicht vom Geldbeutel abhängen. Er warb auch für neue Arbeitsplätze und gerechte Löhne und nannte außerdem den Schutz vor Kriminalität und Investitionen in Unis, Forschungseinrichtungen und neue Technologien als Ziele.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung lag die SPD bei der Sonntagsfrage Anfang Juli gleichauf mit der AfD bei 19 Prozent. In einer Umfrage von Infratest dimap für den rbb im Juni war die AfD mit 21 Prozent vor der SPD mit 18 Prozent. Bei der Landtagswahl 2014 hatte die SPD unter Woidke mit knapp 32 Prozent die Nase vorn gehabt.