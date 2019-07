Zeugen nach Brandstiftungen gesucht

OGA

Birkenwerder (MOZ) In einem Waldstück in der Nähe der Briesestraße sind am Montag zwei kleine Brandstellen, jeweils etwa zwei Quadratmete, entdeckt worden, die jedoch schnell von Forstleuten entdeckt und gelöscht werden konnten. In dem Zusammenhang wurde auch ein Radfahrer gemeldet, der Zeuge dieser Brandstiftungen gewesen sein könnte.

Der unbekannte Radfahrer konnte wie folgt beschrieben werden: Der Mann ist wahrscheinlich über 50 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß. Er trug eine Brille mit runden Gläsern und war mit einer bräunlichen Strickmütze ohne Bommel, langen beigefarbenen Hosen und einer beigefarbenen langen Jacke bekleidet. Sein Fahrrad war dunkel und hatte einen schwarzen Fahrradkorb, in dem sich eine Dose und eine kleine Tasche befanden.

Dieser Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei in Hennigsdorf oder in der Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301-8510 zu melden.