Betrunkener greift Rettungssanitäter mit Spritze an

Anja Hamm

Oranienburg (MOZ) Statt zu helfen, musste sich ein Sanitäter in Oranienburg am Montagnachmittag selbst in Sicherheit bringen. Er wurde bei einem Einsatz in der Berliner Straße von einem 57-Jährigen bespuckt, geschlagen und mit einer Spritze bedroht. Das teilte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Dienstagmorgenmit.

Schon als die Rettungssanitäter vor Ort eintrafen, habe sich der Mann, der einen Atemalkoholwert von 1,84 Promille hatte, sehr aggressiv verhalten. Als dieser einer der Helfer angegriff, riefen sie die Polizei hinzu.

Der Mann wurde zwangsweise in ein Krankenhaus eingewiesen, die Polizeibeamten begleiteten den Transport.

Sichtbare Verletzungen habe der Rettungssanitäter nicht erlitten, teilte Polizeisprecherin Ariane Feierbach weiter mit. Er konnte seinen Dienst nach dem Angriff fortsetzen.