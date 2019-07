Wer frisst sich da durch´s Getreide?

Bärbel Kraemer

Schmerwitz Seit einem Jahr wird auf dem Gut Schmerwitz eine spezielle Insekten-Abhör-Technik gestestet. Über so genannte "Beetle Sound Tubes" - Edelstahlröhren die mit Mikrofonen, Datenloggern und einer Einrichtung zur Einbringung von Nützlingen ausgestattet sind -werden Fraßgeräusche von Vorratsschädlingen in Getreidesilos aufgezeichnet.

Mit den von oben in die Silos eingehängten Röhren können sämtliche Bewegungs- und Fraßgeräusche im Getreide digital erfasst und ausgewertet werden. Daneben werden Temperatur und Feuchtigkeit im Getreidesilo gemessen.

Brandenburgs Staatssekretärin Dr. Carolin Schilde ließ sich von Dr. Christina Müller-Blenkle und Sven Möller vom Julius Kühn-Institut (JKI) in Berlin die ausgeklügelte Abhörtechnik erklären und erste Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem über fünf Jahre laufenden Forschungsprojekt erläutern.

Mit dem vom JKI entwickelten akustisches Frühwarnsystem konnte festgestellt werden, dass warme Temperaturen wie im vergangenen Sommer zu verstärktem Käferbefall führen. Die Biologen wiesen Fraßgeräusche außerdem schon kurz nach der Einlagerung und damit durchschnittlich acht Wochen früher als mit gängigen Methoden wie Sicht- und Temperaturkontrollen nach.

Insbesondere Reiskäfer und Getreidekapuzinerkäfer konnten über die Beetle Sound Tubes in den Getreidesilos ausfindig gemacht werden. Vorratsschädlinge, mit denen die Experten nicht gerechnet hatten. Beide Arten gelten als Neulinge in Brandenburg und wurden bislang nicht nachgewiesen. Die Biologen gehen davon aus, dass Reis- und Getreidekapuzinerkäfer sich durch klimatische Veränderungen wie milde Winter und heiße Sommer hierzulande verbreitet haben.

Während der vergangenen zwölf Monate wurden die "Beetle Sound Tubes" auf dem Gut Schmerwitz ständig weiter entwickelt. "Wir mussten die Röhren den Nützlingsbedürfnissen anpassen", erläuterte Dr. Christina Müller-Blenkle. Damit diese Krabbler, die zur Jagd auf die Vorratsschädlinge über die Edelstahlröhren eingesetzt werden, leichter und damit schneller ausschwärmen können. Nützlinge, wie sie beispielsweise Schlupfwespen oder Lagererzwespen darstellen, werden von Projektpartnern für genau diese Zwecke gezüchtet.

Die in Schmerwitz gewonnenen Daten werden via Internet direkt in die Forschungsinstitute in Berlin und München übermittelt. Einmal im Monat sind die Experten jedoch vor Ort, um die Käferüberwachung persönlich im Auge bzw. im Ohr zu behalten.

Im Verlauf des ersten Projektjahres wurden über die "Beetle Sound Tubes" Millionen von Fraßgeräuschen aufgezeichnet. Die Datensätze auszuwerten, für jeden Schädling den passenden Nützling zu finden und die Technik immer weiter zu vervollkommnen, sei Aufgabe der kommenden Jahre.

Natürlich gab es vor Ort auch eine Hörprobe für Brandenburgs Staatssekretärin Dr. Carolin Schilde. Eine 1000fache Verstärkung ist nötig, um die beim fressen entstehenden Geräusche der Käfer für das menschliche Ohr hörbar zu machen. Zu sehen bekam sie sie jedoch nur gefangen - in fest verschlossenen kleinen Schalen, die die Fachleute aus dem Labor zur Ansicht mitgebracht hatten. In den kommenden Wochen werden weitere "Beetle Sound Tubes" in am Projekt teilnehmenden Betrieben installiert. Die Käferabhörtechnik soll mit jeweils individuell angepassten Röhren in einem riesigen 17 Meter hohen Silo und in Big Bags getestet werden.

Hintergrund

Die "Beetle Sound Tubes" wurden im Julius-Kühn-Institut (JKI) entwickelt.

Sie werden für mindestens vier Lagerperioden in vier Praxisbetrieben erprobt und angepasst.

Ziel ist es, dass System zur Praxisreife zu führen.

Der Biohof Gut Schmerwitz ist der erste Erprobungsbetrieb.

Die Käferfrühwarntechnik wird außerdem in der Belziger Kraftfutter GmbH (BKF), auf dem Biohof SteinReich und bei der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg e.V. getestet.

Das Projekt wird durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) und das Land Brandenburg gefördert.