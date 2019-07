Mutmaßlicher Dieb am Bahnhof gestellt

OGA

Oranienburg (MOZ) Dank aufmerksamer Bürger hat die Polizei am Montagabend einen mutmaßlichen Dieb am Oranienburger Bahnhof dingfest gemacht.

Passanten hatten gegen 20.45 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass sich gegenwärtig eine männliche Personen im Fahrradparkhaus an mehreren Fahrrädern zu schaffen macht. In der Nähe trafen die Polizeibeamten danach einen 38-jährigen Mann an, auf den die Personenbeschreibung der Zeugen passte.

Dieser ist der Polizei bereits wegen ähnlicher Taten bekannt. Bei ihm konnte lediglich ein ansteckbarer Scheinwerfer sowie ein Rücklicht für Fahrräder aufgefunden werden. Ob er diese zuvor entwendet hatte, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.