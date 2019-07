Waldbrand-Prävention: 36 neue Mitarbeiter im Landesbetrieb geplant

dpa

Potsdam (dpa) Wegen der hohen Waldbrandgefahr werden in diesem Jahr zusätzlich 36 Mitarbeiter für die Prävention im Brandenburger Landesbetrieb Forst eingestellt.

Noch im Juli sollen zusätzlich 17 Stellen besetzt werden, wie das Umweltministerium in einer am Dienstag veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linke-Fraktion im Landtag mitteilte. Die weiteren Stellen sollen bis September besetzt werden. Die Landesregierung hatte angesichts der verheerenden Waldbrände im vergangenen Jahr den Stellenplan beim Landesbetrieb Forst im Doppelhaushalt 2019/20 aufgestockt.

17 der neuen Mitarbeiter sollen als zusätzliche Förster die Beratung und Koordination zum Waldbrandschutz in den besonders gefährdeten Gebieten übernehmen. Weitere neue Mitarbeiter werden bei der Videoüberwachung in den Waldbrandzentralen in Wünsdorf und Eberswalde eingesetzt.