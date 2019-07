Kanonendonner und Pulverdampf auf dem Kirchberg

Kanonenschläge und Pulverdampf gehören zu den Schwedentagen dazu. Am Samstag eröffneten Kanonenschläge das Historienspektakel in Rathenow. © Foto: Simone Weber

Die Schweden stürmen durch das "Stadttor" und dringen in die Stadt ein. © Foto: Simone Weber

Rathenow Kanonenschläge hallten am vergangenen Wochenende durch die Kreisstadt Rathenow. Sie zeugten von Besatzung der Stadt vor 344 Jahren durch die Schweden und die Befreiung durch den brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Bei den 6. Schwedentagen stellten historisch Gewandete die Ereignisse dar. Aber nicht nur das Schlachtgetümmel lockte hunderte Besucher auf den Kirchberg, sondern auch der historische Markt.

In diesem Jahr konzentrierten sich auch die Zelte der Historiendarsteller auf der Wiesenfläche, auf der das Kampfgeschehen von Besatzung und Befreiung nachgestellt wurde. Zwischen den Schlachtszenen hatten die Besucher die Möglichkeit, das Lagerleben mit Exerzierübungen und Schießvorführungen noch näher zu erleben. Das bunte Marktreiben lockte bereits vormittags viele Zuschauer an. Neben einem Schnitzer von Holzgeschirr zeigte ein Schmied wieder alte Handwerkskunst. "Ich konnte heute gar einem Darsteller bei seiner Waffe helfen und einem Besucher seine mitgebrachte alte Pferdekutschenlaterne reparieren", erzählte Robert Seiler aus Brandenburg/Havel, der seit dem ersten Schwedentag 2014 auf dem Fest vertreten ist.

Unter Anleitung von Torsten Michalek konnten die Besucher ihre eigene Bienenwachskerze ziehen. Erstmals stellte Ulf Kendzierski aus Wandlitz seinen Büchsenmacher-Service vor. Ganzwie zum Lagerleben passend nutzten die Darsteller der Traditionsvereine dieses Angebot. Dicht umringt war immer wieder der Stand der Feldscher, der damaligen Mediziner, die früher die Verletzten mit den damaligen Mitteln versorgten. Die Cottbuser Vereinsmitglieder stellten Gliedmaßenamputationen und Zahnziehen sehr anschaulich dar.

Neben verschiedenen Imbissständen boten Händler an anderen Ständen Liköre und Met-Spezialitäten oder Schmuck und Dekowaren an. Mittelalterliche Musik spielte zu den Schwedentagen erstmals die "3 Accord Band" aus Berlin, die am Samstagabend noch ein einstündiges Konzert gab.

Seit 2014, und zum dritten Mal unter dem Dach der Rathenower Schützengilde von 1830 e.V., stellten Traditionsvereine wie die Friesacker Schützengilde, die Kurbrandenburgischen Kanoniere 1675 aus Fehrbellin, die Wittstocker Schweden und die Feldscher der Kurbrandenburgischen Artillerie aus Cottbus, unterstützt durch die Freiwillige Feuerwehr Premnitz, mit den Rathenower Schwedentagen ein Stück Stadtgeschichte dar, die den Lauf der europäischen Geschichte durch den sich anschließenden Aufstieg Brandenburg-Preußens beeinflusste.