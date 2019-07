MOZ

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Ein Mann aus Petershagen bemerkte am Freitag, dass sein Computer gehackt worden war. Ein Unbekannter verlangte per Mail die Zahlung einer sehr hohen Summe in Bitcoins. Andernfalls würden an seine Mailkontakte pornografische Inhalte versandt, drohte der Erpresser. Der Empfänger erstattete Anzeige bei der Polizei und reagierte ansonsten nicht auf die Mail.