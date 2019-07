Drei Schleusen in Südbrandenburg geschlossen

dpa

Potsdam (dpa) Wegen des extremen Niedrigwassers der Spree werden in Südbrandenburg drei Schleusen von Mittwoch an geschlossen.

Durch die Sperrung der Schleusen Leibsch (in den Dahme-Umflut-Kanal), Krausnicker Strom und Groß Wasserburg für den Bootsverkehr solle das bei Schleusungen im Staugürtel Schlepzig und der Wehrgruppe Leibsch in das Einzugsgebiet der Dahme abfließende Wasser in der Spree gehalten werden, teilte das Landesumweltministerium am Dienstag mit.

Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt laut dem Ministerium in mehreren Landkreisen bereits seit vergangener Woche eine Entnahme-Verbot für Wasser. In den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße, Cottbus, Dahme-Spreewald und Elbe-Elster darf zwischen 6.00 Uhr und 21.00 Uhr aus Flüssen und Seen kein Wasser mehr gepumpt werden. Dies gilt auch im Landkreis Barnim.