Sie schöpft aus einem Füllhorn an Ideen

Von Thomas Pilz

Himmelpfort (MOZ) Was für eine Energie. Wer Elke Schmälzle begegnet, verspürt sofort ihren mitreißenden Schwung. Die Kulturmanagerin muss nur einfach vor dem Betrachter stehen, schon scheint ein Sog einzusetzen, bewegt sich die Luft plötzlich wie von selbst im Weihnachtshaus Himmelpfort, das sie mit Beginn des Monats Juli übernommen hat.

"Ich bin eben das reinste Energiebündel", erklärt die 53-Jährige lachend, während sie den Blick über den Bereich zwischen der Stube des Rauschebartes und Hauses des Gastes schweifen lässt. Eine große Berliner Reisegruppe ist soeben eingetroffen. Etwa 50 Ruheständler wollen etwa zeitgleich auf die Toilette, erwerben einen Kaffee oder promenieren neugierig übers Gelände. Elke Schmälzle unterbricht das Gespräch und beantwortet hilfreich Fragen der etwas orientierungslosen Gäste.

Füchse, Marder und Igel

Auch das kann sie hervorragend. Elke Schmälze ist die gesamte Region vertraut. Viele Jahre schon fährt sie Kanu, bevorzugt von Lychen aus den Küstriner Bach oder die Woblitz entlang zum Beispiel nach Himmelpfort. "Ich bin auch einmal von Berlin aus mit dem Kanu die Schnelle Havel lang geschippert", erzählt die agile Frau erneut lachend, und man glaubt es ihr sofort. Matthias Paul habe sie dennoch nicht als Kanufahrerin in ihrer Freizeit kennengelernt. Vielmehr ging es von Anbeginn an in beruflichem Sinne um die Perspektiven für das "Weihnachtshaus des Gastes". Bevor sie das Objekt mit seinen vielen Facetten übernahm, machte sie sozusagen den Praxistest und arbeitete bereits mit. Inzwischen sei sie absolut verliebt in die Region, in der sie nun auch heimisch werden möchte. An einem Abend etwa nach einem langen Arbeitstag habe sie unweit des Haussees gesessen und auf den See geblickt und auf einmal liefen an ihr Füchse, Marder "riesig groß, wahrscheinlich Steinmarder", und ein Igel, so groß wie ein dicker Kater, an ihr vorüber. "Einfach nur wunderbar", schwärmt sie.

Elke Schmälzle stammt aus dem Schwäbischen, arbeitet aber seit 27 Jahren in Berlin. Vor allem gestaltete sie neun Jahre lang als Geschäftsführerin das renommierte, weil künstlerisch hervorragende Berliner Theater ’89 mit. Wovon auch die Mark profitiert: Das Theaterensemble gastiert oft im Rahmen der Sommer-Veranstaltungen der Potsdamer Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne – unter anderem in Gransee.

Und Gastronomie? Absolut vertraut sei sie mit ihr, merkt sie an. So leitete sie jahrelang auch das Bistro des Theaters ’89 in Berlin.

Alle Mitarbeiter übernommen

"Ich bin halt eine überzeugte Dienstleisterin", erklärt Elke Schmälzle. In diesem Sinne wolle sie auch das Haus des Gastes in Himmelpfort behutsam erneuern und "offen und willkommen" für viele Gäste gestalten, seien es Leute aus dem Dorf oder vom Prenzlauer Berg.

Aber nicht mit der Brechstange. Im Gegenteil: "Wichtig sind für mich Kontinuität und gegenseitiger Respekt, so dass ich das gesamte Mitarbeiter-Team von Matthias Paul übernommen habe", stellt die neue Betreiberin klar. Mehr noch: "Ich habe sogar, weil ich gesehen habe, was hier zu tun ist, gleich mal zwei neue Leute eingestellt", fügt sie hinzu.

"Kooperation", so lautet im Übrigen das Credo der Managerin in Bezug auf die Beziehungen zu im Dorf ansässigen Gewerbetreibenden. Ob das nun der Verein Craftwerk der Mühle Himmelpfort sei oder die Bürgerstiftung für den Wiederaufbau des Brauhauses, ganz zu schweigen von den Gastronomen und Herbergsanbietern im Weihnachtsdorf. "Es geht um das Gemeinsame", betont Elke Schmälzle. Ideen gemeinsam entwickeln und zum gegenseitigen Vorteil verwirklichen, sei nach ihrer Überzeugung die Grundlage.

Gute Kontakte zum Theater

Es liegt nahe, dass die Powerfrau statt altem Mief frischen Wind ins Weihnachtshaus befördert. Etwa, indem auch das eine oder andere Mal Theater gespielt werden könnte. Noch heute habe sie hervorragende Kontakte zum Theater ’89. Das Fahrrad werde sie gleichwohl nicht neu erfinden, betont sie: Auch künftig gebe es das Klostergeflüster, die Weihnachtsmärkte, die Sommerbühne und andere beliebte Kulturangebote.