Neuansiedlung im Gewerbegebiet Karlshof

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Ein großer Zufall führte die Metallbaufirma von Torsten Liemer mit dem Gewerbegebiet Karlshof zusammen. Ende Juni zog das Unternehmen vom Granseer Gewerbegebiet Nord-Ost nach Zehdenick um, wo schon seit Jahren eine Immobilie – ehemals Ex-Rohr aus Lübeck – mehr oder weniger leer stand und der Eigentümer nach einem Käufer gesucht hatte.

Dieses Gesuch hatte Zehdenicks Wirtschaftsförderin Uta Kupsch in Absprache mit dem Eigentümer auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht, wo Simone Sommerfeldt, die Lebenspartnerin und rechte Hand von Torsten Liemer, das Inserat entdeckte. Drei Wochen nach Kontaktaufnahme mit dem Eigentümer traf man sich bereits vor dem Notar, um den Kaufvertrag perfekt zu machen.

Ein Glücksfall für die 2004 gegründete Metallbaufirma. Denn Torsten Liemer war schon seit Langem auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie. Denn mit dem bisherigen, zur Miete genutzten Standort in Gransee war Liemer unzufrieden. Diese Räume entsprachen nicht mehr den Erfordernissen des Unternehmens, das sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Partner von Thyssenkrupp Elevator entwickelt hat. Torsten Liemer und seine zehn Mitarbeiter produzieren Aufzugskabinen für Thyssen-Krupp – von der Decke bis zum Fußboden werden alle Teile der Kabine in der Werkstatthalle in Zehdenick gefertigt und vor Ort montiert. Auch Teile des nackten, meist aus Beton gegossenen Aufzugschachtes werden mit den notwendigen Einbauten versehen. Ein offenkundig lohnendes Geschäft, das ordentlich brummt und für volle Auftragsbücher des Metallbaumeister sorgt. Dabei konnte sich Liemer 2001, als er seinen Meister machte, überhaupt nicht vorstellen, mal selbstständig zu sein. "Ich wollte zwar Verantwortung übernehmen und Mitarbeiter anleiten, aber immer als Angestellter. Eine eigene Firma zu gründen, kam für mich damals eigentlich nicht in Frage", erinnert sich der 46-jährige Marienthaler, als ihm Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) am Dienstagvormittag gemeinsam mit Uta Kupsch zur Neuansiedlung in Zehdenick gratulierte.

Als dann aber der Inhaber einer Zehdenicker Metallbaufirma 2004 tödlich verunglückte, mit der Liemers damaliger Arbeitgeber eine enge Geschäftsbeziehung pflegte, ändert sich die Einstellung von Torsten Liemers. "Das ist deine Chance", habe ihm der Chef damals geraten, das Unternehmen zu übernehmen. "Heute kann man nur sagen, mein Chef hatte Recht, es war eine gute Chance", so Liemer. Denn seit 15 Jahren beweist der Metallbaumeister ein gutes Händchen fürs Handwerk wie fürs Geschäftliche, weshalb der Kauf einer eigenen Immobilie nur logisch war. Außerdem kommt Torsten Liemer zugute, dass er ein Tüftler ist, der immer wieder nach Verbesserungen sucht, bescheinigt ihm Lebensgefährtin Simone Sommerfeldt Innovationskraft. Wobei der Chef noch immer gerne an der Basis tätig ist und weniger an seinem Schreibtisch.

Um die Zukunft ist dem Unternehmen nicht bange, gerade steht er in Gesprächen mit zwei Bewerbern, um die Zahl der Mitarbeiter zu erhöhen. Beschäftigt werden Metallbauer, Zerspaner und Schlosser. Und gerne würde Torsten Liemer auch wieder Metallbauer ausbilden, wenn sich denn ein geeigneter Lehrling finden sollte, was angesichts mangelnder Mathematikkenntnisse vieler Bewerber nicht gerade leicht sei.

Seinen Mitarbeitern sei er zu großem Dank verpflichtet. Nicht zuletzt beim Umzug von Gransee nach Zehdenick packten alle mit an, sogar nach Feierabend und an den Wochenenden. Ärger gab es nur mit dem regionalen Energieversorger, der sich äußerst schwer getan habe, den Wunsch nach einer Starkstromleitung zu erfüllen. Letztlich wurde es zu einem eher langwierigen und kostspieligen Unterfangen. Probleme mit dem Internet gebe es keine, wohl aber mit dem Mobilfunkempfang.