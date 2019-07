Zehdenicker Radfernweg verbindet Langstreckenläufer

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der Radfernweg Berlin-Kopenhagen sorgt Jahr für Jahr für Zehntausende Besucher zusätzlich in Zehdenick. Viele bleiben nur für wenige Stunden, manche haben Zehdenick auch als Etappenziel auserkoren und übernachten hier. Andere wiederum haben Zehdenick in so guter Erinnerung behalten, dass sie immer wiederkommen. So auch die Herren vom TuS Fleestedt 1911 aus der Nähe von Hamburg, die seit acht Jahren ihre Teilnahme am 29-Stunden-Lauf immer mit einem Erlebnis-Wochenende in der Havelstadt verbinden. "Wir schätzen die familiäre Atmosphäre sehr", sagte Günter Bartel, mit 79 Jahren der älteste von sechs Läufern. Sie machen aus ihrem Besuch ein richtiges Event-Wochenende mit Übernachtung im Hotel Klement, einer Bootstour und einem Abendessen im italienischen Restaurant daVinci. Natürlich nehmen sie jedes Jahr auch am 29-Stunden-Lauf teil. Und sie nutzen in diesem Jahr ihren Auftritt in Zehdenick, um für die große Laufsport-Veranstaltung in ihrer Heimatstadt zu werben: die Fleestedter Lauftage am 31. August und 1. September. In Zehdenick verteilten sie fleißig Flyer und hoffen nun, dass sich die Zehdenicker revanchieren werden. Neben dem Fleestedter 24-Stunden-Lauf gibt es in diesem Jahr dort auch einen Drei-Stunden-Staffellauf für Schüler und Jugendliche sowie am Sonntag den Zehn-Kilometer-Lauf für alle, die Laufatmosphäre schnuppern wollen.