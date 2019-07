Risiko, Teamwork und etwas Glück

Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Für Arik Noack ist eines klar: "Wer bremst, verliert", sagt der Techniker des Teams "e-fish", das am Wochenende den vierten Platz bei der Weltmeisterschaft des Shell Eco-Marathons errungen hat. Das erfolgreiche Abschneiden des Teams der Evangelischen Schule Neuruppin bei dem Wettbewerb in London hängt nämlich nicht nur von der Technik ab. Tatsächlich spielen viele Faktoren eine Rolle.

Mit dem dritten Platz bei der Europameisterschaft, die ebenfalls an diesem Wochenende stattfand, qualifizierte sich das Team gleich für die WM. Bei der EM traten die Neuruppiner in der Kategorie "Battery Electric" an. Dabei wurde verglichen, wie weit die elektrischen Auto mit einem Liter Benzin kommen. Die Schüler kamen auf 186 Kilometer. "Das ist, als wenn man mit einem normalen Auto eine Strecke von 1 636 Kilometern schafft", sagt Rennleiter Christian Wenger-Rosenau. Auf einer Grafik haben die Schüler dargestellt, wohin sie damit kämen: Moskau, Madrid, Palermo, und, und , und.

Bei der Weltmeisterschaft ging es dann eher zu wie in der Fomel eins. Es wurde ermittelt, wer eine vorgegebene Strecke in der kürzesten Zeit zurücklegt. Dass es auf Anhieb für den vierten Platz gereicht hat, habe auch etwas mit Glück zu tun, sagt Jakob Rosenau. Er und Jannick Noack, der nicht mit Arik Noack verwandt ist, sind die beiden Fahrer des orangenen Elektroflitzers. Das Fahrzeug ist inzwischen in die Jahre gekommen. Immer wieder wird es zwar verbessert, etwa durch eine neue Front mit besserer Aerodynamik, Spiegeln, die nach innen verlegt wurden, oder einem Lenker mit Display aus dem 3D-Drucker. Die anderen der 1 500 teilnehmenden Studenten hätten aber oft ausgereiftere Technik und an ihren Universitäten bessere Voraussetzungen. Dass das Evi als einzige teilnehmende Schule seit Jahren immer an der Spitze mitfährt, hängt mit einem guten Zusammenspiel mehrerer Faktoren zusammen.

Laut Jakob Rosenau spielt das fahrerische Können eine große Rolle. Fährt man Ideallinie? Bremst man aus Angst vor vorausfahrenden Fahrzeugen ab und verliert damit kostbare Energie? Solche Fragen sind entscheidend. "An der einen Seite müsste noch Lack von einem anderen Auto sein", schmunzelt Jakob Rosenau, der das Risiko nicht scheute. Die beiden Fahrer werten es als Vorteil, bereits im vergangenen Jahr Erfahrung hinterm Steuer des E-Mobils gesammelt zu haben. Eine weitere wichtige Rolle spielt das Teamwork.

Die Mitglieder am Streckenrand kontrollierten die Zeiten und den Energieverbrauch und gaben durch, ob Rosenau beziehungsweise Noack schneller oder langsamer fahren sollten. Gerade bei der WM komme es noch mehr auf den Fahrer als auf das Auto an, denn man müsse vom Energieverbrauch zwar genauso effizient sein wie die Konkurrenz, aber eben schneller. Da beim Anfahren die meiste Energie verloren geht, sollte selten das Tempo verringert werden. Um möglichst wenig Reibung zu haben, ging das Team auch ein Risko ein und fuhr mit hohem Reifendruck. Während im vergangenen Jahr durch diese Strategie zwei Reifen platzten, war es in diesem Jahr nur einer.

Zu Recht sind die Schüler stolz. Ausruhen wollen sie sich darauf aber nicht. Kaum in der Heimat angekommen, bereiten sie sich schon auf den nächsten Eco-Marathon vor. Es gibt schon viele Ideen. Und Stück für Stück wollen sie ein neues Fahrzeug entwickeln, um auch in Zukunft vorn dabei zu sein.