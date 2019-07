Fontane als Zombie-Heiler

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Theodor Fontane steckt in echten Schwierigkeiten. Ihm sind die Notizbücher ausgegangen – peinlich für einen Schriftsteller. Und das liebe Geld, um neue zu kaufen, fehlt auch. Da hilft nur eines: Neue Münzen müssen herangeschafft werden. Genau die sammelt der Autor nun. Doch was er nicht ahnt: Am Ende wartet noch ein besonders schwerer Gegner, der ihm alles wieder abluchsen will.

Ben und Caspar sind es, die Theodor Fontane durch eine derartige Tortur schicken. Die beiden Jugendlichen haben in den vergangenen Tagen am Camp "Word & Play" in Neuruppin teilgenommen. Im Zuge dieses Treffens von insgesamt 50 spielbegeisterten jungen Leuten haben die beiden Jungen ein Computerspiel entwickelt, in dem Fontane durch eine aufregende Welt marschiert. Das Design gleicht dabei den frühen Mario-Abenteuern von Nintendo. Der Schriftsteller muss springen, mit Bomben um sich werfen und Schatzkisten beziehungsweise Steine zerstören. "Jump and run" nennt sich diese Spielrichtung. Ben hat sich die Figuren ausgedacht, Caspar das Aussehen der Level. "Ich habe vorher schon mal programmiert, aber so noch nie", sagt Caspar.

Auch für Anfänger

Genau das war das Ziel des Camps: Auch junge Menschen ohne die entsprechende Erfahrung sollten sich darauf einlassen können. Sie übernachteten in den vergangenen Tagen im Jugenddorf Gnewikow und arbeiteten gemeinsam im JFZ. Bevor es mit dem Werkeln an den verschiedenen Spielen losgehen konnte, stand unter anderem ein Besuch im Museum Neuruppin auf dem Programm. Dort lernten die Jugendlichen Theodor Fontane und sein Werk kennen. So hatten sie überhaupt erst das Vorwissen, um ein Computer- oder Brettspiel rund um ihn zu kreieren. Denn irgendeinen Bezug sollte das Spiel schon zum Schriftsteller haben, der in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag gefeiert hätte.

Bei der "Brennenden Schwalbe" gibt es gleich mehrere solcher Bezüge. Wolf, Christina, Julia, Julie und Paula haben sich dieses Brettspiel ausgedacht. Ziel ist es, denjenigen zu finden, der besagte Schwalbe angezündet hat. Die Schwalbe selbst ist in Anlehnung an das Gedicht "John Maynard" gewählt worden. Die Verdächtigen sind aber nicht weniger namhafte Figuren aus der Feder Fontanes: von Effi Briest über Dubslav von Stechlin bis hin zu Jenny Treibel. Jeder Mitspieler sucht sich eine dieser insgesamt fünf Spielfiguren aus. Nach und nach werden Hinweise gesammelt, wer der Brandstifter sein könnte.

"Wir hatten schon ein paar Spiele-Vorbilder im Kopf", sagt Christina. Vor allem der Klassiker "Cluedo", bei dem die Spieler ebenfalls auf Täterjagd gehen, sei eine Inspiration gewesen, ergänzt Paula. Erst hätte das Team noch überlegt, sich auch an ein Computerspiel zu wagen. Während der viertägigen Ausbildungsphase im Camp sei dann aber schnell die Wahl auf ein Brettspiel gefallen, erklären die Jugendlichen aus Rostock und Bestensee.

Ganz unterschiedliche Entwürfe

Wie vollkommen unterschiedlich Fontanes Arbeit und Leben interpretiert werden können, zeigen die Ergebnisse des Workshops: In "The Legend of Fontane" muss der Schriftsteller sich durch ein Labyrinth bewegen und Zombies sammeln. 14 an der Zahl haben die jungen Entwickler darin versteckt. Sind die Untoten entdeckt, gilt es, sie mit dem eigenen Apothekerwissen zu heilen.

"Fontanes Prison Break" nähert sich der Kriegsgefangenschaft Fontanes an, der in Frankreich inhaftiert worden war, weil er für einen Spion gehalten wurde. In dem nun von Nik aus Brandenburg an der Havel, Timo aus Berlin und Leon aus Eberswalde entwickelten Computerspiel trägt der Autor gestreifte Häftlingskleidung. "Fontane muss bei uns einen Schlüssel und die passende Tür finden und dann ausbrechen", erklärt Timo. Zwei Tage lang hat das Team an dem Spiel gearbeitet. Dass sich der Schriftsteller in Kriegsgefangenschaft befunden hat, haben die Drei während des Besuchs der Leitausstellung im Museum Neuruppin erfahren.

Im Game "Feuerteufel" muss Fontane selbst die Flammen auf der Schwalbe löschen. In "Blackout" geht es um all seine Werke. Diese sind nämlich verschwunden, da sich ein Geist Fontanes Gedanken bemächtigt hat. Nun muss der Schriftsteller auf die Suche gehen und in seinem eigenen Haus seinen Erinnerungen nachjagen. Ein fünfköpfiges Team hat an diesem Spiel gearbeitet. Magda aus Rostock und Dacki aus Hamburg sind zwei der Mitglieder. Sie haben Interessierte am Dienstag schon einmal Probespielen lassen und Verbesserungsvorschläge entgegengenommen. "Wir müssen noch mehr Erklärungen einfügen", steht für sie am Ende fest. Zeit genug haben sie nun dafür, denn die Camp-Teilnehmer nehmen ihre Spiele mit nach Hause. Dort kann dann weiter am Abenteuer rund um Theodor Fontane getüftelt werden.