Zwangspause am Speicher beendet

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (OGA) Die Zwangspause auf der TAS-Baustelle am alten Speicher fiel offenbar kürzer aus, als befürchtet. Es seien wieder 45 Hochbauarbeiter im Einsatz, was derzeit auch ausreiche. In den nächsten Tagen werde die Zahl aber wahrscheinlich wieder auf 60 ansteigen, teilte Karsten Lüchow im Namen der Hamburger TAS-Gruppe mit.

Wie berichtet, hatte der Köster-Baukonzern seine Mitarbeiter Ende Juni von der Baustelle abgezogen, aber zugesichert, einen Nachunternehmer zu stellen, um das Projekt der mehr als 260 Wohnungen am Speicher nicht zu gefährden.