Waldbrandgefahr sinkt vorübergehend

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Waldbrandgefahr ist derzeit nicht mehr ganz so hoch wie in den vergangenen, von teils extremer Trockenheit und Hitze geprägten Wochen. Für den Landkreis Oder-Spree und die Stadt Frankfurt gilt seit Dienstag die Waldbrandgefahrenstufe 2. Das bedeutet: "geringe Gefahr". Am Montag galt aber die Stufe 1 – das heißt, die Gefahr ist seit Montag schon wieder leicht gestiegen. Generell gilt: Vorsicht beim Betreten der Wälder. Das Befahren mit Kraftfahrzeugen sollte auf jeden Fall unterlassen werden. Auch das Rauchen ist in den Wäldern verboten.