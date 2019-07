Dreimal Weltmeisterschafts-Gold in Calgary

Jens Sell

Calgary (MOZ) Überglücklich und stolz sind die rund 100 Mitglieder des Fanfarenzugs Strausberg aus den Weltmeisterschaften im kanadischen Calgary hervorgegangen: Titel in der Disziplin Marschparade, Vierter und beste europäische Formation im Showfinale, drei Goldmedaillen nach Wertungspunkten, so ihre glänzende Bilanz.

Die Lokalmatadoren, die Calgary Stampede Showband, ließen sich den Sieg im Showfinale im Saddledom von Calgary nicht nehmen. Zweite wurden die Mädchen von der Chien Kuo High School Marching Band aus Taipeh (Taiwan) und Dritte die Calgary Stetson Show Band. Strausbergs Fanfarenzug landete auf Platz vier mit herausragenden 89,55 Wertungspunkten.

Premier gratuliert den Meistern

"Großartig – Weltmeistertitel in der Marschparade für den Fanfarenzug des KSC Strausberg. Ein toller Erfolg vor sicher großartiger Kulisse im kanadischen Calgary", gratulierte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstagmorgen dem Strausberger Fanfarenzug, "herzliche Glückwünsche. Sie alle und Ihre Unterstützer haben sich diesen Titel mit viel Fleiß und Präzision hart erarbeitet. Danke, dass Sie als so klang- und farbenfrohe Botschafterinnen und Botschafter Brandenburgs in der Welt unterwegs sind!", hieß es in der E-Mail, die den Teilnehmern am Dienstagnachmittag verlesen wurde und Beifall erhielt.

Der Finalauftritt der Strausberger war am Dienstagmorgen um 4.15 Uhr. Dutzende Angehörige und Anhänger verfolgten ihn im Internet.

Auch die Teilnehmer in Calgary sind überwältigt von dem Erfolgserlebnis. "Ich bin zum dritten Mal in Calgary und zum fünften Mal Weltmeister geworden, da muss man doch emotional werden", erzählt Lydia Leu (29), die bei der Verkündung der Marschergebnisse von Tränen übermannt wurde. Lucille Gumnior (13) jubelte: "Einen besseren Geburtstag gibt’s doch gar nicht!" Die zehnjährige Leandra Dobroschelski sagte: "Ich war sehr aufgeregt. Es war meine erste Weltmeisterschaft, und mit dem WM-Titel hatte ich nicht gerechnet." Melissa Braasch (15) gibt zu: "Ich bin stolz und fühle mich richtig erleichtert, weil jetzt alles vorbei ist. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt." Auch Aimee Grünewald (13) ist erleichtert: "Ich fühle mich richtig gut, denn Weltmeister wird man nicht alle Tage." Ein unbeschreibliches Gefühl hatte Vincent Bühner (16), und der elfjährige Damien Mühmelt berichtet. "Zuerst war ich gar nicht aufgeregt, aber vor dem Tor, durch das wir einmarschieren mussten, war es dann kritisch."

Große Siegerehrung mit Banner

Am Montagabend hat der Fanfarenzug feierlich den Titel "Parade Band Grand Champion" verliehen bekommen, berichtet Florian Saeling. Stabführer Florian Beiler nahm das Weltmeisterbanner entgegen. Jetzt ist von vielen Teilnehmern die Anspannung abgefallen, aufgeregt sind sie natürlich immer noch. Am Dienstag fuhren sie zur Erholung gemeinsam in den Banff-Nationalpark. Ein großes Erlebnis war es auch für die erwachsenen Teilnehmer. Uwe Manneck zum Beispiel sagt: "Ich bin froh, dass ich nach 2000 noch einmal hier in Kanada sein konnte. Ich bin überaus glücklich, so ein gutes Ergebnis erzielt zu haben." Und der 23-jährige Kenny Klafft sagt: "Ich kann es nicht in Worte fassen, zu wissen, dass wir gemeinsam unser Ziel nicht nur gesetzt, sondern auch erreicht haben – unbeschreiblich!"