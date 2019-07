Rheinsberg bekommt kommt ans LTE-Netz

RA

Rheinsberg (MOZ) Die Stadt Rheinsberg wird vom Mobilfunkanbieter Vodafone mit schnellerem mobilen Internet versorgt. Wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke auf Nachfrage vom Vorstandsvorsitzenden der Vodafone Deutschland GmbH, Hannes Ametsreiter, erfuhr, soll ein Funkmast mit sogenannter LTE-Technik aufgestellt werden.

Bundesweit stellte das Unternehmen 96 solcher Masten auf. Die Prinzenstadt ist einer der Profiteure. "Für Rheinsberg ist das insbesondere auch mit Blick auf den Tourismus eine gute Nachricht", so Steineke. Dennoch sei das Vorhaben nur ein "Tropfen auf den heißen Stein", so der Abgeordnete weiter. Denn noch immer sind viele Rheinsberger Ortsteile nicht mit schnellem Internet versorgt. "Viele Orte mit akut schlechtem Mobilfunkempfang bleiben immer noch auf der Strecke." Steineke hatte 2017 im Rahmen einer Funklochtour in Rheinsberg auf das Thema aufmerksam gemacht.

Allgemein ist Deutschland in Sachen Internetanbindung im EU-Vergleich ein Entwicklungsland. Vor allem der ländliche Raum ist schlecht angebunden. In Brandenburg gibt zahlreiche weiße Flecken, die nicht oder nur sehr schlecht ans Mobilnetz angebunden sind. Selbst arme europäische Länder wie Bulgarien haben längst ein besseres Netz. Der Bund hat inzwischen angekündigt, eine staatliche Gesellschaft zu errichten, die für einen flächendeckenden Mobilfunk sorgen soll.