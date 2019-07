Ministerpräsident Woidke in Velten

Roland Becker

Velten (MOZ) Um den Wahlkampf des SPD-Direktkandidaten Andreas Noack zu unterstützen, kommt Ministerpräsident Dietmar Woidke am 6. August nach Velten. Aus der SPD-Wahlkampfzentrale heißt es, dass der Landesvater ab 18 Uhr eine kurze Rede auf dem Marktplatz halten wird. Im Mittelpunkt sollen aber Gespräche mit den Bürgern stehen. Musikalisch werden die Songwriterin Leona Heine und ihre Band mit Deutsch-Pop für Stimmung sorgen. Für einen Imbiss ist gesorgt. Laut Noack ist es der einzige Woidke-Auftritt in seinem Wahlkreis, zu dem auch Hennigsdorf, Kremmen, Oberkrämer und das Löwenberger Land gehören. Woidke nimmt aber weitere Termine in Oberhavel wahr. So wird er am 13. August im "Weißen Hirsch" in Borgsdorf und am 30. August im Oranienburger Wassersportzentrum sein.