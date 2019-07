Bewährungsstrafe für aggressiven Oranienburger

Tilman Trebs

Ortsmarke (MOZ) Reue, andauernde Alkoholabstinenz, ein gutes Zeugnis vom Arbeitgeber und eine optimistische Justiz haben einen 26-jährigen Oranienburger am Dienstag vor einer Haftstrafe bewahrt. Angeklagt war der einschlägig vorbestrafte Mann unter anderem wegen Verwendens von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen, versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Polizisten, Beleidigung und Bedrohung.

Was war vorgefallen? Zunächst soll er am Rande des Oranienburger Stadtfestes im vergangenen Jahr am Bollwerk mit einem Bekannten in Streit geraten sein. Als Wachschützer dazwischengingen, zeigte der 26-Jährige den Hitlergruß, brüllte Nazi-Parolen und versuchte, seinem Kontrahenten eine Bierflasche auf den Kopf zu schlagen, was ein Wachschützer rechtzeitig verhindern konnte. Der Anklagevorwurf, in jener Nacht auch noch einen mutmaßlichen Ausländer fremdenfeindlich beleidigt zu haben, wurde fallengelassen, weil der einzige Belastungszeuge nicht vor Gericht erschien.

Dafür wurde noch eine zweite Anklage verlesen, die sich auf Vorfälle Ende August 2018 beziehen. Damals hatte der 26-Jährige in der Lehnitzstraße eine Wohnungstür eingetreten, wofür er erst am Montag dieser Woche zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurde. Polizisten hatten den Oranienburger kurz nach dieser Tat am Louise-Henriette-Steg gestellt. Dabei hat sich der junge Mann allerdings heftig gegen eine drohende Festnahme gewehrt, die Beamten aufs Übelste beleidigt und sie mehrfach mit dem Tod bedroht. Auch in der Gewahrsamszelle rastete der Mann immer wieder aus, bis er von einem Notarzt in die Psychiatrie zwangseingewiesen wurde.

Unterm Strich ergab das am Dienstag vor dem Amtsgericht Oranienburg folgendes Urteil: ein Jahr und drei Monate Haft, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Und das, obwohl der Mann sowohl Bewährungsversager und Wiederholungstäter ist. Warum dann soviel Gnade? "Sie haben die Kurve offenbar noch gekriegt", sagte Richterin Barbara Speidel-Mierke in ihrer Urteilsbegründung und war sich darin mit der Staatsanwältin und auch der Verteidigerin einig.

Der Oranienburger soll seine Taten unter starkem Alkoholeinfluss begangen haben. "Wenn er getrunken hat, ist er ein anderer Mensch", sagte ein Polizist vor Gericht, der mit dem Angeklagten schon oft zu tun hatte. Doch inzwischen lebt der Mann abstinent. Das haben Gutachter anhand einer Haaranalyse bestätigt. Seit einem Jahr hat der 26-jährige Baumonteur auch einen festen Job. Sein Chef ist mit Arbeit, Pünktlichkeit und Sozialverhalten zufrieden. Und der Angeklagte entschuldigte sich bei den Polizisten. Noch einmal, das machten ihm das Gericht und auch sein Anwalt mehr als deutlich, dürfe er sich allerdings nicht daneben benehmen.