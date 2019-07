Parkschilder in Fürstenwalder Innenstadt sorgen für Kritik

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die neuen Schilder, die die Parkdauer in der Rathausstraße 5 - 7 von Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, auf 30 Minuten beschränken, gelten auch für Anwohner mit Parkausweis. "Wir haben damit für Kunden des Blumenladens, des Bäckers und anderer Geschäfte eine Zone kurzer Wege geschaffen", erklärt Ordnungsamtsleiter Christoph Malcher. Bislang seien die attraktiven Parktaschen vor allem von Anwohnern blockiert worden.

Von denen sind nun einige unzufrieden, wie Anrufe bei der MOZ zeigen. "Einen Anspruch, vor der eigenen Tür zu parken, gab es nie und das können wir auch nicht gewährleisten", sagt Malcher. Auf der anderen Fahrbahnseite, am Domplatz und in der Mühlenstraße gebe es nach wie vor Anwohnerparkplätze. Wer krankheitsbedingt nicht so weit laufen könne, könne beim Straßenverkehrsamt einen Parkausweis für Behinderte beantragen und bekomme einen extra Platz ausgewiesen. Den gab es bis vor Kurzem auch für Blumenladen-Kunden. Da das Schild "Parken verboten, BlumenBauer frei" aber nicht dem Verkehrsrecht entsprach, wurde es entfernt, die Situation neu geregelt.