Frankfurts Studenten laden zum Kulturfest

Viktoria Waldvogel

Frankfurt (Oder) (Praktikantin) Die Studierenden der Europa-Uni Viadrina laden im Rahmen des Bunten Herings zu einem dreitägigen Kulturfest mit dem Titel "He(a)ring 2019. Heute säen, morgen ernten." in den Garten des Kleist-Museums ein. Mit internationalen Künstlern, Live-Konzerten, Theater und Comedy widmet sich das diesjährige Kulturprojekt, anlässlich des 200. Geburtstags des Dichters und Denkers Theodor Fontane, vorausschauendem Denken und Handeln. Denn Fontane sei stets eng mit Brandenburg verbunden gewesen und prägte die Identität des Landes mit seinen lehrenden Worten, so die Macher.

20-köpfige Projektgruppe

Die studentische Kultur-Projektgruppe "Town & Gown" möchte die zukunftsweisenden Themen Fontanes – wie Nächstenliebe, vorausschauendes Denken und Großzügigkeit – in dieser Veranstaltung aufgreifen und auf Frankfurt beziehen. Die Projektgruppe setzt sich jedes Jahr aus rund 20 Studierenden zusammen, welche im Rahmen des praxisrelevanten Seminars "Eventmanagement – das Handwerk zum Ereignis" zwei Semester lang ein Kulturprogramm auf die Beine stellen. Dozentin Jacqueline Köster begleitet bereits seit 16 Jahren das Seminar als Leiterin und steht den Studenten neben den Theoriestunden auch während der Vorbereitungen mit Rat und Tat zur Seite.

"Es fällt mir immer sehr schwer nach dieser intensiven Zeit, die man miteinander verbracht hat, die Studierenden zu verabschieden", erzählt die Dozentin. Sie sei noch nie von einer Gruppe enttäuscht worden, ganz im Gegenteil: "Die Arbeit geht stets weit über das Seminar hinaus. Das Engagement und Feuer der Studenten begeistert mich immer wieder."

Student Florian Ruhnke, welcher während der Veranstaltungstage die Moderation übernimmt, war für die Konzeptgruppe eingeteilt. Gemeinsam mit seinen Kommilitonen war er für die Zusammenstellung des Programms verantwortlich. "Bei der Auswahl der Künstler war es uns wichtig, dass das Publikum sich mit einbringen kann und das Programm passend zu unserem nachhaltigen Motto passt", erklärt Ruhnke.

Das musikalische Angebot soll einen bunten Mix an inspirierenden und außergewöhnlichen Klängen bieten. So setze sich die Band "Mister Me" bei experimentellem Pop mit gesellschaftlichen Themen auseinander. Die "Dirty Honkers" sollen mit vielen Instrumenten ein Musikerlebnis der speziellen Art liefern: "Solche Musik habe selbst ich noch nicht gehört", schildert der Masterstudent. Das komödiantische Theater "Faust in the Box" soll eine junge und freche Variante des berühmten Werkes von Johann Wolfgang von Goethe für die "Generation Popmusik" sein. "He(a)ring 2019" ist eine Kooperation der Europa-Universität Viadrina mit der Stadt Frankfurt, dem Kleist-Museum und der Messe und Veranstaltungs GmbH. Der Name "Hearing" (aus dem Englischen übersetzt: Hören/Gehör) beinhaltet laut Jacqueline Köster eines der wichtigsten Bestandteile der Sprache – das Hören. Es gehe darum, hinzuhören und einander zu hören. Das Wortspiel verbindet diese Pointe des Projektes mit dem Namen des Hansestadtfestes: Bunter Hering.

Fontane im Fokus

Das Motto des diesjährigen Kulturprogramms "Heute säen, morgen ernten." sei vor allem von einem der wichtigsten Werke Fontanes aus dem Jahr 1898 "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" inspiriert. In Fontanes Gedicht sorgt der im Sterben liegende alte Ribbeck vorausschauend dafür, dass eine Birne von seinem Birnbaum in sein Grab gelegt wird. Nach seinem Tod umzäunt Ribbecks geiziger Sohn Haus und Garten. Doch aus dem Grab wächst ein neuer Birnbaum, der die benachbarten Kinder weiterhin versorgt. Diese Botschaft der Nachhaltigkeit ist aktueller denn je, findet Florian Ruhnke.

Das Kulturprogramm beginnt diesen Freitag um 18.30 Uhr im Garten des Kleist-Museums, Faberstraße 6-7. Sonnabend und Sonntag beginnen die Veranstaltungspunkte jeweils ab 13 Uhr (Sonnabend) beziehungsweise 12 Uhr (Sonntag/siehe Infokasten). Der Eintritt ist frei.