Zweimal alkoholisiert am Steuer ertappt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gleich zweimal ist am Montag ein alkoholisierter Fahrer in Frankfurt gestoppt wurden. Gegen 22.15 Uhr war der 57-Jährige mit einem Renault in der Heinrich-Hildebrand-Straße unterwegs. Weil die Beamten Alkoholgeruch bei ihm bemerkten, gab es einen Test, der einen Wert von 1,7 Promille anzeigte. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein sichergestellt und er durfte gehen. Doch schon gegen 23.50 Uhr war er wieder mit dem Auto unterwegs, dieses Mal in der Straße Am Goltzhorn und mit 1,2 Promille. Nun wurde auch der Autoschlüssel sichergestellt.