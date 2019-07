Von Seelow zurück nach Sibirien

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Wenn alles gut geht, dann wird Maria Alekhina heute in ihrer Heimatstadt von der Familie und Freunden in die Arme geschlossen. Nach zehn Monaten kommt sie zurück aus Deutschland in ihre Stadt Osinniki. Die liegt gut 6000 Kilometer von Seelow entfernt in Sibirien. Bevor sich Maria, wie sie alle in der Kindervereinigung Seelow immer nur genannt haben, am Dienstag zum Flughafen Tegel aufmachte, heißt es im Frizz Abschiednehmen. "Du wirst den Kindern fehlen", prophezeit Jens Lawrenz, der Maria bei vielen Freizeiten in der Naturerlebnisstätte in der Oderbergen in Lebus erlebte. "Sie hat ein großes Talent im Umgang mit Kindern, ist auch nach drei Stunden nicht genervt, hat unglaublich viel Geduld", lobt er. Was die anderen Betreuer durchweg bestätigen.

Sprachkurs absolviert

Maria kam über den Europäischen Freiwilligendienst – ein Erasmus-Projekt der EU – nach Seelow. Die Kindervereinigung ist seit Jahren Einsatzstelle. Man habe sehr gute Erfahrungen mit den Freiwilligen gemacht, versichert Lawrenz. "Mit den russischen Freiwilligen klappt es besonders gut", resümiert er. Michael Dembowski kümmert sich ehrenamtlich um das Projekt, schreibt seit Jahren Anträge, absolviert Schulungen und fungiert als Mentor. "Du bist mir ein guter Freund geworden", sagt Maria. Und schließt auch alle anderen ein. Sie habe so viele tolle Menschen kennengelernt.

Sicher, gegen ihre Stadt mit 46 000 Einwohner sei Seelow sehr klein. Aber Langeweile habe sie nie gehabt. In Frankfurt besuchte sie zweimal in der Woche einen Sprachkurs, war bei allen Projekten der Kindervereinigung, auch im Frizz, mit im Einsatz. Und an den Wochenenden habe ihr Micha bei Ausflügen viel gezeigt. Dank moderner Kommunikation konnte sie unkompliziert mit der Familie im fernen Sibirien Kontakt halten. Natürlich freue sie sich auf ihr Zuhause, sagt die 25-Jährige, die ein Lehrerstudium für Deutsch und Englisch absolviert hat. Aber sie wolle wieder kommen, wahrscheinlich als Au-Pair, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.

Mit dem Youth-Pass, den ihr Michael Dembowski überreicht, hat sie ein wichtiges Dokument in der Hand, das ihr in der Heimat manche Türen im beruflichen Werdegang öffnet. "Solche Entsendungen werden dort hoch anerkannt", erzählt Dembowski. Die Verabschiedung sei durch den Bürgermeister von Osinniki persönlich erfolgt. Maria ist in ihrer Stadt Leiterin einer Pfadfindergruppe. Auch für diese Arbeit habe sie viel in Seelow gelernt, versichert sie. Sie habe viel Neues erfahren und Selbstbewusstsein getankt. Die große Vielfalt an Spielen und Materialien beeindruckte sie besonders. Davon wird sie erzählen zu Hause und auch davon, wie freundlich und herzlich Deutsche sind.