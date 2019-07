Motiviert für alles, was kommt

Kerstin Unger

Schöneberg (MOZ) Die möglicherweise letzte Gemeindevertretung Schönebergs hat ihre Arbeit aufgenommen. Neben drei neugewählten Mitgliedern kümmern sich sieben erfahrene und Bürgermeister Wilfried Schramm wieder um die Belange der Gemeinde. Auch nach zweieinhalbjährigem Kampf um den Ausstieg aus dem Amt Oder-Welse, der allen Beteiligten einiges abverlangt hat, zeigten sie sich nach der konstituierenden Sitzung äußert motiviert.

Begonnenes zu Ende bringen

Warum sich die meisten von ihnen wieder Verfügung stellen? "Es gibt noch mehr zu bereden", erklärt Wilfried Schramm. Der ehrenamtliche Job sei ein hartes Brot. Nicht im öffentlichen Teil der Sitzungen. Vor allem nichtöffentlich gehe es ganz schön zur Sache, oft auch persönlich, bestätigen die Wiedergewählten.

"Ich bin angetreten, um das zu Ende zu bringen, was wir angefangen haben", meint Gerhard Anders. "Das kann auch keiner aus dem Stand machen", ergänzt Gerald Jestrinski. Man hätte nie gedacht, dass der Wechsel nach Schwedt so lange dauern könnte, erklärte der ehrenamtliche Bürgermeister und spricht von Zeitspiel. "Das hat dem Amt nur geschadet", meint er. Sechsmal habe man wegen der Auseinandersetzungsvereinbarung zusammengesessen, erinnert sich Doris Stöckmann. Nun wartet man auf die Entscheidung des Ministeriums.

Sachlich, konsequent und unbeirrbar zeigte sich Bettina Locklair schon als Gast in Gemeindevertretersitzungen. Sie fragte kritisch nach, wollte Vorgänge genau verstehen. "Ich glaube, mein Gerechtigkeitssinn hat gesiegt", sagt sie. "Wie ein Hauptverwaltungsbeamter, der Dienstleister für die Gemeinden ist, mit dem eigenen Wissen umgeht, es nur in Teilen rausgibt, hat mich empört. Einwohner forderten sie zur Kandidatur auf. "Ich habe zehn Jahre in einer Kommunalverwaltung gearbeitet, weiß, wie es anders geht. Es ist eine spannende Zeit und faszinierend, was jetzt für ein Zauberstab rausgeholt wird", meint sie.

Burkhard Loebe, der bisher auswärts arbeitete, will jetzt etwas für seine Gemeinde machen. Er habe schon etwas von den Vorgängen mitbekommen und sich in den letzten Wochen genauer informiert. "Ich kenne nun das System und weiß, wo ich mich einbringen könnte. Wenn man mich lässt, mache ich das gerne", erklärt er. "Im Mittelpunkt steht nicht das Amt, sondern der Gemeindeverband. Hier müssen wir weiterkommen und mit allen offen, ehrlich, höflich und zielorientiert arbeiten. Auch mit dem Amtsdirektor."

Rüdiger Samain hat schon Erfahrungen als Gemeindevertreter, bis er wegen des geplatzten Vertrages mit einer Schule zur Nutzung des Felchower Gutshauses zurücktrat. Mit seiner Kandidatur will er was für die Menschen, vor allem die alten und jungen tun. "Ich wollte auch testen, ob ich noch ein gewisses Ansehen in der Gemeinde habe", gesteht er.

Großartige Amtsmitarbeiter

Es sei nie das Ziel gewesen, das Amt zu zerschlagen, sagen alle. "Die Mitarbeiter leisten großartige Arbeit für die Bürger", so Bettina Locklair. "Wir wollen aber eine Chance, die Orte zu entwickeln, damit die Jungen bleiben und für die Älteren etwas getan wird", ergänzt Doris Stöckmann.

Trotz des Wartens auf den Bescheid aus Potsdam geht das Leben in Schöneberg auch sonst weiter. In diesem Monat seien die Fördermittel für den Straßenbau zu beantragen. Die Kita in Felchow muss erhalten werden. Die Speicherstube Schöneberg soll im Herbst wieder öffnen, zählt Sven Golling einige Beispiele auf. Auch ein Lesecafé ist geplant. Zudem stehen einige Feste in den Ortsteilen an. Nicht zuletzt feiert der Dorfverein Felchow nächstes Jahr 666-jähriges Bestehen.