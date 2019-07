OB Wilke löst Booßens Ortsbeirat auf

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Oberbürgermeister René Wilke hat den zur Kommunalwahl am 26. Mai gewählten Booßener Ortsbeirat aufgelöst. Die Auflösung werde rückwirkend zum 27. Juni wirksam, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Und damit einen Tag nach dem Wirksamwerden des dritten Mandatsverzichtes eines Mitglieds des fünfköpfigen Ortsbeirates. Damit war die nötige Mehrheit der Mitglieder nicht mehr gegeben. Gemäß Brandenburgischem Wahlgesetz muss nun binnen fünf Monaten ein neuer Ortsbeirat gewählt werden. Der am 20. Juni gewählte neue Ortsvorsteher Norbert Reimann hat damit nur eine Woche die Geschäfte im Ortsteil geführt.

Der Wahltermin muss nun mindestens 92 Tage vor der Wahl öffentlich bekannt gemacht sein. Dies soll in dem am 24. Juli erscheinenden Amtsblatt der Stadt geschehen. Laut Kreiswahlleiter Eyke Beckmann sind die Neuwahlen zum Ortsbeirat Booßen für den 27. Oktober vorgesehen.

Wahlvorschläge müssen bis zum 22. August, 12 Uhr, in der Kreiswahlbehörde eingereicht werden. "Wir sind dafür gut aufgestellt", sagt Bärbel Teich. Die Booßenerin ist eins der im Mai gewählten Mitglieder des Ortsbeirates, die ihr Mandat niedergelegt hatten. Der Ortsverein Booßen habe die Initiative für die Gründung einer neuen Wählergruppe ergriffen, so Teich. Die wahlberechtigten Booßener sollen dazu am 15. August, 19 Uhr, in den Kinder- und Jugend-Freizeittreff eingeladen werden.