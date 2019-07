"Die eigene Wohnung ist wichtig"

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Beim Bewerbertag in der Jugendvollzugsanstalt Wriezen im Juni hatte Ralf Krautmann vom Berufsbildungsverein Eberswalde eine Bemerkung fallen lassen, die aufhorchen ließ. Er sucht Wohnungen für junge Männer.

Doch der Reihe nach: Ralf Krautmann ist im Projekt Haftvermeidung durch soziale Integration, kurz HSI, tätig. Dahinter steht ein brandenburgweites Netzwerk. "Ich unterstütze beim Entlassungsmanagement", erläutert Krautmann und meint damit, dass er kurz vor der Entlassung stehende Häftlinge betreut, aber auch Rückkehrer aus anderen Haftanstalten, sofern diese das wollen.

Anlaufstelle in Wriezen

"Wir haben dafür eine Anlauf- und Beratungsstelle in Wriezen mit Büros auch in Bad Freienwalde und Eberswalde." Zuständig sei diese letztlich für den Bereich zwischen Eisenhüttenstadt und Eberswalde.

Während es angesichts des Fachkräftemangels bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungs- oder Arbeitsplatz relativ wenig Probleme geben würde, gestalte sich die Suche nach Wohnraum allerdings immer schwieriger, so Ralf Krautmann. "Auf dem Wohnungsmarkt sieht es generell mies aus", fügt er hinzu und dann suche er auch noch in dem besonders stark nachgefragten Bereich der Ein- oder Zwei-Raum-Wohnungen. "Da sind nicht nur die Preise gestiegen, sondern es ist schlicht kein Wohnraum vorhanden." Und falls doch, so komme bei seinen Klienten das Stigma der Haft erschwerend hinzu.

"Die Vermieter haben Schwierigkeiten mit dem Fakt an sich und mit dem jungen Alter", weiß der 40-Jährige. "Zum Teil ist es ja die erste Wohnung." In Wartelisten, die bei Wohnungsgesellschaften früher gang und gäbe waren, könne man sich heute meist auch nicht mehr eintragen. "Da gibt es Besichtigungstermine für die Bewerber und entweder man ist da oder nicht."

Bei den Wohnungsgesellschaften, darunter auch kommunale Unternehmen, sieht Ralf Krautmann die größten Probleme. "Es ist schwierig geworden, manchmal fast unmöglich, eine Wohnung zu finden." Und bei der Suche gehe letztlich auch viel Zeit verloren, die für andere Dinge wichtig wäre.

Aktuelle Suche in Eberswalde

"Die eigene Wohnung ist wichtig", sagt Krautmann und verweist auf die Alternative Obdachlosenheim. "Aber das ist doch keine Lösung." Bisher habe man dies auch irgendwie vermeiden können. Das Unterkommen bei einem Kumpel bringe zudem die Gefahr mit sich, in alte Muster zurückzufallen und erneut straffällig zu werden. "Es ist auch nicht wirklich hilfreich bei der Arbeitssuche", weiß Rainer Krautmann und verweist darauf, dass Arbeitgeber einen festen Wohnsitz genannt bekommen wollen. Letztlich auch, um den Anfahrtsweg einschätzen zu können.

Die Beziehung zu den Eltern sei meist schwierig, häufig schon immer so gewesen. Und nicht selten erschweren Mietschulden den Neustart: "Inhaftierten ist vieles erst einmal egal, da wird die Wohnung nicht ordentlich gekündigt und muss später geräumt werden. Aber auch hier könnten wir schon helfen, wenn wir angesprochen werden."

Konkret sei er zurzeit auf der Suche nach einer Wohnung in Eberswalde. "Wir müssen ja auch in den Regeln des Jobcenters bleiben. Die Entlassenen haben meist nichts, auch keine Möbel. Das ist schon schwer."

Kontakt: Ralf Krautmann, Berufsbildungsverein Eberswalde, Eisenbahnstraße 37, 16225 Eberswalde, Tel. 033456 154412 oder 0176 10248974, E-Mail ralf.krautmann@bbv-eberswalde.de. Mehr zum Projekt: www.hsi-zabih.de