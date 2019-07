Radler beklagt Unfallgefahr

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde Wenn Radwege nicht gepflegt werden, holt sich die Natur die überbaute Fläche zurück. Bernd Fuhge aus Altglietzen hat der MOZ-Redaktion eine ganze Liste von Radwegen in der Region um Bad Freienwalde bis in den Landkreis Barnim hinein überreicht, wo Radfahrer einen "Platten" fürchten müssen. Meist wölben Baumwurzeln den Asphalt, lockern Betonsteine und drücken sie nach oben wie auf dem Radweg zwischen Gabow und Altglietzen

"Es werden immer mehr Radwege gebaut, aber sie müssen doch auch in Ordnung gehalten werden", forderte der Altglietzener, der passionierter Radfahrer ist und viele Kilometer im Jahr mit dem Fahrrad zurück legt. Ihm ist unverständlich, warum die zuständigen Behörden auf seine Hinweise häufig gar nicht oder allzu zögerlich reagieren.

"Ich habe mit dem Bauamt der Stadt gesprochen und meine Hinweise weitergegeben", berichtete Bernd Fuhge. Wenn die Steine auf einem Radweg lose seien und unter ihm klappern, dann bedeute dies eine Unfallgefahr. Weil der Radweg an der Gabower Hangkante, einem naturgeschützten Trockenrasengebiet vorbei führt, durfte der Weg nicht mit Asphalt, sondern nur mit Steinen befestigt werden.

Stadt repariert kleine Stellen

"Wir haben sehr wohl reagiert", wies Wolfgang von Allmen, der für die Grünflächen der Stadt Bad Freienwalde und touristische Radwege verantwortlich ist, den Vorwurf zurück. "Wir haben im Januar den gesamten Radweg kontrolliert und lose Stellen repariert", sagte der Mitarbeiter der Stadtverwaltung. "Wir können jedoch aus finanziellen Grünen nur kleinere Stellen reparieren", sagte er. Das heißt: Die Gemeindearbeiter nehmen ein oder zwei Quadratmeter Steine heraus, schneiden die darunter liegenden Wurzeln zurück und verlegen die Steine neu.

"Wir können nicht 100 Meter aufnehmen und neu pflastern, dafür reicht die Kapazität nicht", erläuterte Wolfgang von Allmen. Da die Vegetation wächst und gedeiht, könne sich die Situation wieder verändert haben. Er werde die von Bernd Fuhge angemahnte Stelle kontrollieren. "Wir arbeiten trotzdem mit Augenmaß", sagte von Allmen. Bei den Kontrollen werden Fotos gemacht, um Veränderungen feststellen zu können. Nicht jeder gelockerte Stein werde gleich befestigt. Komplizierter sei es, wenn Wurzeln den Asphalt wölben, fügte Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter Kurstadtentwicklung und Tiefbau der Stadt Bad Freienwalde, hinzu.

"Wir" bedeute, dass er mit den Tiefbauern der Stadt und den Gemeindearbeitern zusammenarbeitet. Wolfgang von Allmen obliegt die Überwachung touristischer Radwege wie eben der Tour Brandenburg, zu denen der Radweg zwischen Altglietzen und Schifmühle sowie der Oder-Neiße-Radweg zählen, wo er Bad Freienwalder Gemarkung überquert. Für Radwege parallel zu Straßen sei nicht er, sondern die Abteilung Tiefbau der Stadtverwaltung verantwortlich

Bernd Fuhge hat eine Reihe von Wegen festgestellt, wo Radfahrer bei zügiger Fahrt einen "Platten" oder sogar einen Sturz riskieren. "Wenn die Stellen nicht gleich repariert werden können, warum wird dann nicht rechtzeitig gewarnt?", fragt er. Als Beispiele führt er den Radweg von Wendshof nach Falkenberg an, den Weg von Hohensaaten an der Alten Oder in Richtung der ehemaligen Oderberger Schiffswerft sowie von Hohensaaten auf dem Oder-Neiße-Radweg nach Lunow. Wer nicht konzentriert auf die Straße guckt, droht zwischen Bralitz und Liepe in Schlaglöchern zu versinken. "Auf dem Weg von Altranft nach Bad Freienwalde ist vor dem Bahnübergang eine gefährliche Bodenwelle, die nicht gekennzeichnet ist", so Bernd Fuhge. Rainer Texdorf dankte für die Hinweise und versprach, dass sich die Stadt darum kümmert, ebenso wie um eine "gefährliche Stelle" vor der "Satteltasche" in Altglietzen. Weitere Bodenwellen bemängelt Fuhge auf dem Radweg von Schiffmühle nach Bad Freienwalde.

Für diesen ist jedoch die Landes-Straßenmeisterei Bad Freienwalde verantwortlich. "Wir nehmen solche Hinweise auf und versuchen, die Schadstellen zu reparieren", sagte der stellvertretende Leiter Marc Balke auf Anfrage. Der Radweg zwischen Schiffmühle und Bad Freienwalde werde nächstes Jahr repariert. Neun Kilometer Radwege betreue die Straßenmeisterei, das sei wenig im Vergleich zu anderen. "Wir hätten gern mehr Radwege", fügte er hinzu und nannte als Beispiel den Lückenschluss zwischen Schiffmühle und Altglietzen.