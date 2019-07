Variantenreiche Spiel- und Übungsformen

Carola Voigt

Angermünde (MOZ) Auch in Angermünde gibt es in zweiter Auflage die Aktion "Diplom Agenda" für Grundschüler in den Ferien. Unter den 32 Partnern ist auch der Handballclub der Stadt vertreten, der von 14 angemeldeten Kids zehn zu Gast hatte. In spielerischer Atmosphäre sollte hier den Kindern die Freude an diesem Sport vermittelt werden.

Die Betreuer Sven Kurt, Lisa Steigleder und Christian Fehrmann vom HCA hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Der Schwerpunkt lag auf kleinen Übungen, die das kreative Spielen mit Bällen fördern, kombiniert mit verschiedenen koordinativen und konditionellen Bewegungsaufgaben. Nach dem Kennenlernen folgte die "Kettenhasche".

Kids haben Bewegungsdrang

Die "Kettenhasche" beginnt wie normales Fangen. Doch sobald der Fänger einen abgeschlagen hat, wird dieser ebenfalls zum Fänger. Alle Fänger müssen sich an den Händen fassen und nur die äußersten Glieder dürfen abschlagen – also nie mehr als zwei Hände. Mit Brennball, einem Wurf-, Lauf- und Fangspiel, ging es weiter. Handballspezifische Grundfertigkeiten wie das Passen, Fangen, Dribbeln und der Torwurf durften natürlich nicht fehlen. Eine die richtig Spaß bei der HCA-Aktion hatte, war die sechsjährige Jill Sonne. "Ich bin mit meiner Freundin Karla Abel hier und es gefällt mir sehr gut, auch wenn Karla mir viele Schritte voraus ist, weil sie schon aktiv im Verein spielt", so Jill.

Nach dem "Parteiball" erfolgte die Auswertung. Alle Kids bekamen Teilnahme-Urkunden.

Dabei waren: Tilo Schmidt, Don Schulz, Jayden Schinkel, Hannes Nimz, Julian Walter-Kurzhals, Jill Sonne, Jeremy Schmidt, Karla Abel, Paula Abel