Müncheberg Auf Einladung der Landtagsabgeordneten und Landesvorsitzenden der Frauen Union Brandenburg, Kristy Augustin, besuchte die Bundesvorsitzende der Frauen Union der CDU Deutschlands, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz MdB, am Montag, den Landkreis Märkisch-Oderland. Unter dem Thema "Frauen und Mädchen im Sport – Würdigung des Ehrenamtes" besuchten die Politikerinnen Sportstätten im Landkreis und führten Gespräche mit Übungsleiterinnen und Sportlerinnen.

Als erste Station machten Annette Widmann-Mauz und Kristy Augustin beim Kultur- und Sportclub Strausberg (KSC) halt. Die dortige TeamGym-Gruppe trainierte vor den Gästen und zeigte zum Abschluss die Wettkampfvorführung. Beim Training gab es Möglichkeit, mit der Trainerin und den Mädchen zu sprechen. Eine Erkenntnis: Die Übungsleiterinnen und auch Übungsleiter meist lassen ihre Aufwandsentschädigung dem Verein zu Gute kommen. Während in den skandinavischen Ländern, wo TeamGym seinen Ursprung hat, eher Jungs und Männer trainieren, sind es in Deutschland vorwiegend Mädchen und Frauen, die diesen Sport betreiben. Als Randsportbereich fehlt es aber an Förderungen und Unterstützungen.

Bei der zweiten Station, der SG Müncheberg, stand der Austausch mit Vereinsvorsitzenden, Übungsleiterinnen und Sportlerinnen im Vordergrund. Larissa Markus, zuständig beim Landessportbund für den Bereich Integration durch Sport, berichtete von ihren Erfahrungen bei der Integrationsarbeit.

Unterstützung für Ehrenamt

In den Gesprächen wurde deutlich, wo gerade Mädchen und Frauen im sportlichen Ehrenamt noch Unterstützung benötigen, welche Förderungen ankommen und welche auch Fehlanreize setzen. Gerade beim Gespräch zur Integration zeigte sich, dass Mädchen und Frauen oft der Schlüssel bei der erfolgreichen Integration sind. Im ländlichen Raum ist das Angebot aber oft eingeschränkt. Hier konnten auch die weiteren Gesprächspartnerinnen nur zustimmen, das dies insgesamt eine Herausforderung im Sportbereich sei. Manja Lindner, Geschäftsführerin des Kreissportbundes, erlebe dies ständig. Letztlich hänge alles am Ehrenamt, um die Mädchen zum Training oder Wettkampf bringen zu können. Kleine Vereinsstrukturen, weite Wege und der Wunsch Mitgliedsbeiträge gering zu halten, stellen die Vereine vor große Herausforderungen. Der Wunsch, dass auch mehr durch hauptamtliche Mitarbeiter unterstützt werden kann, wurde deutlich gemacht.