Danko Jur fährt über Land

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Danko Jur (48), Direktkandidat der CDU für die Wahlen zum Brandenburger Landtag i dem das Amt Joachimsthal (Schorfheide), die Gemeinde Schorfheide und die Stadt Eberswalde umfassenden Wahlkreis 1, startet seine Wahlkampf-Tour, die unter dem Motto "Mit Herz und Verstand Heimat gestalten" steht. Erste Station ist am Sonntag von 10 bis 12 Uhr der Platz vor der Feuerwehr an der John-Scheer-Straße 24a in der Clara-Zetkin-Siedlung. Für das kulturelle Rahmenprogramm hat der Kandidat den Ringenwalder Entertainer Matthias Kusch verpflichtet, der ein Keyboard dabei hat. Weiter geht es am 28. Juli in Groß Schönebeck, am 10. August in Finowfurt, am 11. August in Eichhorst, am 18. August in Friedrichswalde, am 24. August in Joachimsthal und am 25. August in Eberswalde – und dies jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Der Wahlkämpfer fährt stets mit einem gesponserten Kleinbus vor, auf dem sein Porträt nicht zu übersehen ist.