Start für das Hafenprojekt

Rüdersdorf (MOZ) Die ortsansässige Firma Rüdersdorfer Landschaftsdesign hat den Zuschlag für das Neuanlegen der Uferwiese am Mühlenfließ unterhalb der Heinitzstraße am Museumspark erhalten. Der Hauptausschuss der Gemeindevertretung stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Vorschlag des Planungsbüros zu, hatte allerdings auch keine Alternativen, denn es hatte nur dieses Unternehmen ein Angebot abgegeben. Überhaupt seien die Unterlagen auf der entsprechenden Plattform nur zweimal abgerufen worden, berichtete Angela Hertel aus dem Bauamt, die seit Februar die Betreuung des Gesamtprojekts Hafen übernommen hat.

An dem sind die Rüdersdorfer gemeinsam mit Partnern aus dem polnischen Santok bereits seit 2016 dran. "Uns verbinden Flüsse" heißt das Projekt, mit dem die 120 Kilometer entfernten Kommunen um Zuschüsse aus europäischen Fördertöpfen warben. 2017 war die Zusage für Mittel aus dem Programm Interreg gekommen. Gut eine Million Euro stehen für die Umgestaltung des Geländes zwischen Heinitzstraße 11 und dem Kumpelsteg, der Fußgängerbrücke über das Fließ, zur Verfügung. Dadurch soll der Rüdersdorfer Museumspark besser wassertouristisch erschlossen werden. Konnte man bisher nur mit dem Kanu anlanden, soll es dort künftig auch Liegeplätze für Sportboote geben. In Santok gehören eine Marina und die dazugehörige Infrastruktur ebenfalls zum Projekt.

Laut Bürgermeister André Schaller sind für die Rüdersdorfer Vorhaben im bereits beschlossenen Doppelhaushalt 2019/20 rund 480 000 Euro in diesem und rund 420 000 Euro im nächsten Jahr vorgesehen. Allerdings gebe es ein formales Problem: Die Mittel für 2020 seien nicht durch eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung markiert. Das solle im Rahmen eines Nachtragshaushalts nachgeholt werden, versicherte er.

An den Haushaltsansätzen an sich werde sich nichts ändern, auch wenn das Angebot mit gut 400 000 Euro um 87 000 Euro über ursprünglichen Schätzungen gelegen habe, erklärte der Bürgermeister. Die Mehrkosten könnten durch interne Umschichtungen ausgeglichen werden.

Die öffentliche Ausschreibung aus dem Frühjahr war ohnehin bereits die zweite für die Uferwiese. Bereits im Dezember vorigen Jahres hatte es einen ersten Anlauf gegeben. Damals hätten die Mehrkosten noch höher gelegen, berichtete Angela Hertel, so dass entschieden worden war, die Ausschreibung aufzuheben und eine neue vorzunehmen. "Die Preise waren zwar jetzt besser, aber nicht so wie erhofft", gestand sie. Sie verwies aber auch darauf, dass die Kostenschätzungen schon von 2016/17 stammen und die Baupreise bekanntermaßen insgesamt gestiegen seien.

Wie sie ankündigte, würden auf dem Gelände, auf dem sich bis zum vorigen Jahr noch Kleingärten mit Bungalows befanden, in Kürze die ersten Arbeiten anlaufen. In der zweiten Augusthälfte soll es dann einen symbolischen ersten Spatenstich mit den polnischen Partnern geben, kündigte Schaller an. Aus der Politikerrunde wurde indes die Sorge geäußert, dass die Fertigstellung nicht termingerecht erfolgen könnte, weil es mit der Firma in dieser Hinsicht Erfahrungen gebe. Die Unterlagen besagen zumindest, dass "die erforderliche Fachkunde und Leistungsfähigkeit der Bieter" mit der Auswertung der Angebotsabgabe geprüft wurde.

