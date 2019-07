Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das für Sonnabend geplante Vorbereitungsspiel der Brandenburgliga-Fußballer des 1. FC Frankfurt gegen den Regionalligisten FSV Union Fürstenwalde ist abgesagt worden. Der Platz am Buschmühlenweg ist gesperrt, teilte der 1. FCF am Dienstagnachmittag mit. Auch der Trainingsauftakt der Oderstädter wird verschoben: Statt an diesem Freitag kommen die Spieler nun erst am kommenden Dienstag um 18.30 Uhr zusammen. "Die Jungs gehen erst eine Stunde laufen und danach machen wir Kraftübungen auf dem Kunstrasen", erklärte Trainer Jan Mutschler.

Erster Test am 26. Juli

Der Testspielauftakt findet erst am 26. Juli statt, wenn um 18 Uhr die Regionalliga-A-Junioren des SV Babelsberg 03 zu Gast an der Oder sind. Am 3. August um 11 Uhr geht es ebenfalls daheim gegen den Landesligisten FSV Union Fürstenwalde II.

Der 1. FCF II testet am 24. Juli bei Preußen Beeskow, am 31. Juli gegen Zielona Lubiechnia Wielka und am 3. August gegen Blau-Weiss Markendorf.