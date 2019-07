MOZ

Beeskow Spiele aus aller Welt ausprobieren: Wer dazu Lust hat, sollte sich den Termin nicht entgehen lasen. Am Samstag werden in der Stadtbibliothek Beeskow Spiele präsentiert, die Ehrenamtliche Anfang April am Freiwilligentag hergestellt hatten. Mit dabei sind die Spiele Viritaka aus Australien und Ozeanien sowie Pakwsivu aus Nordamerika. Die Spiele können von 10 bis 12 Uhr angeschaut und ausprobiert werden, teilt das Team der Stadtbibliothek mit. Nebenbei erfährt man viel Wissenswertes aus den Herkunftsländern der Spiele. Kontakt: Tel. 03366 152174.