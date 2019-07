Ruf nach Gehweg in Görlsdorf

Kerstin Unger

Görlsdorf (MOZ) Ein Görlsdorfer fragte an, wann die Apfelallee einen Gehweg bekommt? Dieser sei vor allem an den Neubauten nötig. "Ich habe mehrmals beobachtet, welchen Gefahren junge Frauen mit Kinderwagen und ältere Leute mit Rollator ausgesetzt sind", sagte der Mann. Die Straße ist der Arbeitsweg vieler Mitarbeiter der Klinik in Wolletz.

Es habe vor einigen Jahren den Wunsch nach einem Gehweg gegeben. Doch als darüber gesprochen wurde, hätten ihn alle abgelehnt bis auf einen Bürger, berichtet Ortsvorsteher Christian Schmidt. "Ein Fußweg wäre sicherlich gut. Schließlich werden wir alle älter. Die Außenspiegel der Autos kommen einem oft ganz schön nah." Nach der Abschaffung der Straßenbaubeiträge sollte man vielleicht noch einmal drüber reden. Möglicherweise schreckten bislang die Kosten manch einen Grundstücksbesitzer ab.