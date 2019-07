Antworten am Biertisch

Sabine Rakitin

Panketal Britta Stark ist erleichtert. Sie hatte vorab ein wenig Bauchschmerzen mit der Auswahl des Veranstaltungsortes. "Hobrechtsfelde ist ein wenig abgelegen", sagt sie. Aber es sind doch etwa 300 Menschen zum Speicher auf dem einstigen Gutshof gekommen, um den Auftakt der "Ein Branden­burg"-Tour mit Dietmar Woidke zu erleben. Und die SPD-Direktkandidatin für den Wahlkreis Bernau/Panketal zur Landtagswahl hat ein zweites Mal Glück – mit dem Wetter. Die Sonne verhilft zu einer lockeren Biergarten-Atmosphäre.

Britta Stark und Dietmar Woidke halten sich in ihren Eingangsstatements kurz. Keine zehn Minuten brauchen die beiden SPD-Landtagskandidaten, um ihre Ziele zu umreißen. Die unterscheiden sich nicht wesentlich von denen früherer Wahlkämpfe. Kostenfreie Kita, Bildung für alle, Verbesserung der Infrastruktur sind die Stichworte. Ein älterer Mann steht auf und verlässt die Runde entnervt mit den Worten: "Das kann man ja nicht anhören!"

"Zwischen 50 und 80 Termine" im ganzen Land habe er auf dieser Wahlkampftour, sagt Woidke. Er wolle das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen, deren Fragen beantworten. "Am 1. September geht es für unser Land um sehr viel. Es geht um eine Richtungsentscheidung", stellt er klar. Den politischen Kräften, die das Land nicht gestalten, sondern spalten wollen, stelle sich die SPD entschieden entgegen. "Wir sagen deutlich, dass wir ein solches Brandenburg nicht wollen. Wir wollen etwas anderes. Wir wollen ein Land!"

Der Ministerpräsident und die Landtagspräsidentin stehen nun bereit, um die Fragen zu beantworten, die ihre Zuhörer haben. Der Hobrechtsfelder JörgSprenger verliert keine Zeit. "Ich habe einen ganzen Fragenkatalog", sagt er, als Dietmar Woidke sich zu ihm an den Tisch setzt. "Sie wollen mehr für den Personennahverkehr tun und die Infrastruktur verbessern", wiederholt der 56-Jährige die Worte Woidkes. "Die SPD ist seit 1990 an der Macht. Warum haben sie das nicht schon längst getan?", fragt er. Doch der Sozialdemokrat lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. "Wir haben etwas getan, allein in den vergangenen fünf Jahren 100 Millionen Euro für den Landesstraßenausbau zusätzlich bereit gestellt", antwortet er. Allerdings habe es eben auch Jahre in Brandenburg gegeben, in denen es dem Land finanziell schlecht ging. "Da waren uns andere Themen wir Kitaplätze und Schulen wichtiger." Es geht in dem Gespräch um Sicherheit, fehlende Polizeipräsenz und um fehlende Busverbindungen nach Hobrechtsfelde. Überzeugen, die SPD am 1. September zu wählen, kann Woidke erwartungsgemäß den Hobrechtsfelder nicht. Der, Mitglied der AfD, sagt trotzdem: "Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben!"