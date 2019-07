Simone Weber

Garlitz "Was ist los in Garlitz?" - Davon wollte sich die Bundeskommission im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" vor Ort überzeugen. Der Reisebus mit 13 Jurymitgliedern, Vertreter aus Kommunalverwaltungen, Bundesministerien und Bundesverbänden, traf pünktlich ein. Die Begegnung zwischen Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe und dem Jury-Vorsitzendem, Dr. Reinhard Kubat, Landrat im hessischen Waldeck-Frankenberg, war sehr herzlich.

Am 13. September 2018 hatte die Brandenburger Landeskommission den Sieger des Landeswettbewerbs, die Spreewaldgemeinde Dissen, bekanntgegeben. Garlitz war als Zweitplatzierter weiter im Wettbewerb – nun auf Bundesebene mit insgesamt 30 Teilnehmern. "Wir haben ja schon gewonnen", so Gudrun Lewwe im Antenne-Brandenburg-Interview am Dorfgemeinschaftshaus. "Wer so weit gekommen ist, hat schon gewonnen."

Der dreistündige Besuch der Kommission begann mit einer Aufführung von Vorschulkinder der Kita "Wiesenhaus", die wie Pippi Langstrumpf aussahen. "Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Bei uns im Dorf geht‘s kunterbunt immer rund!" - so stand es auf dem Banner an der Bühne auf dem Dorfanger. Danach führte der Dorfrundgang entlang einiger Stationen des Anfang Juli 2017 eingeweihten "Geschichtenwegs", der 13 Stationen hat. Mit "Was ist los mit ...?" gab Gudrun Lewwe, die drei Stunden lang ohne Punkt und Komma moderierte, das Mikrofon immer mal an den entsprechend Verantwortlichen ab. In den letzten Monaten haben die Dorfbewohner das Leitbild Garlitz 2030 aus dem Jahr 1993 weiterentwickelt. In einem beschlossenen Maßnahmenplan wurden 27 Ziele zur Dorfentwicklung in den kommenden Jahren beschlossen.

Auf dem Platz neben dem Spielplatz gab es eine kleine Pause. Hier führten die Tanzmariechen und die Tanzgruppe "Next Generation" des Garlitzer Carneval Clubs drei Tänze aus dem letzten Programm auf. Torsten Michalek, Leiter der Suchtpräventions-Wohnstätte des SinAlkol e.V. im zu Garlitz gehörenden Kieck und größter Arbeitgeber im Ort, bot den Gästen dazu eine Stärkung mit den biologisch erzeugten landwirtschaftlichen Produkten an. Am Spielplatz wurden die Jurymitglieder, bei der Erläuterung zur Einrichtung eines Trimm-Dich-Pfads, gleich aktiv in das "Hanteltraining" mit den Minihanteln eingebunden. Natürlich gab es auch wieder einen Überraschungsauftritt des im Dorf lebenden Schauspieler Reimund Groß. In der Figur des Germanisten und Sprachforschers Dr. Dr. Wutfried Alleen fand er heraus, dass der märkische Schriftsteller Fontane bei einer Notdurft am Feldrand in Garlitz 1863 sein Notizbuch vergessen hatte. In ihm stand, angelehnt an das Ribbeck-Gedicht über den Birnenbaum ein Gedicht Fontanes über Garlitz, das so leider bisher verschollen war. Zum Abschluss gab es auf der Bühne am Dorfanger noch zwei kurze Szenenausschnitte aus dem Dorftheaterstück "Hochzeit in Garlitz", das zum diesjährigen Dorf- und Erntefest aufgeführt wird.

"Das war ein schöner Nachmittag. Wir haben ihn alle genossen. Wir haben hier offene und ehrliche Menschen kennengelernt", so das Fazit des Jury-Vorsitzenden. "Hier ist nicht alles perfekt. Dazu fehlt auch das Geld. Aber Sie haben sich ehrliche Ziele gesetzt. Arbeiten Sie beharrlich an dem, was sie sich vorgenommen haben weiter."

Während der Abschlussberatung der Kommission Mitte Juli in Karlsruhe werden die Preisträger des 26. Bundeswettbewerbs verkündet. Vertreter der 30 teilnehmenden Dörfer werden danach durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen. Die Verleihung der Medaillen und Preise erfolgt im Rahmen der Grünen Woche Berlin Anfang 2020.