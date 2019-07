Woidke auf SPD-Wahlkampftour in der Uckermark

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Brandenburgs Ministerpräsident und Spitzenkandidat der Sozialdemokraten kommt im Wahlkampf für die Landtagswahl im September auch zu zwei Auftritten in der Uckermark.

Am 23. Juli bereits tritt Dietmar Woidke gemeinsam mit der Direktkandidatin im Wahlkreis Uckermark I von Prenzlau bis Angermünde, Hanka Mittelstädt, in Prenzlau selbst auf. Im Dominikanerkloster laden beide ab 18 Uhr zur Veranstaltung "Ein Brandenburg. Dietmar Woidke unterwegs" herzlich ein.

Am 26. Juli tritt der Ministerpräsident dann in Schwedt gemeinsam mit dem Schwedter Direktkandidaten für den Wahlkreis Uckermark II mit Gartz, Schwedt und Oder-Welse, Mike Bischoff, auf. Ab 17 Uhr sind dazu interessierte Bürger in den Sommergarten des BrauWerks am Altstadtquartier eingeladen.

Landesvorsitzender Woidke und Fraktionsvorsitzender Bischoff der SPD wollen ihr jeweiliges Zukunftsprogramm für Brandenburg beziehungsweise für die Uckermark und Schwedt vorstellen. Woidke hat sein Programm für gleiche Lebensbedingungen der Menschen in Stadt und Land, für die Verbesserung der Infrastruktur in allen Landesteilen und für ein Miteinander statt dem Ausspielen einzelner Gruppen gegeneinander mit dem Motto: "Ein Brandenburg" zusammengefasst.

Mike Bischoff will seine Vorstellungen für eine bessere Anbindung der nördlichen Region erläutern. Er hofft auch auf viele Fragen der Gäste.