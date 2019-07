Neuer Chefarzt für Neurochirurgie

MOZ

Eberswalde Eine OP am offenen Gehirn im wachen Zustand der Patientin – das gab es am Werner-Forßmann-Krankenhaus im Juni zum ersten Mal. Der neue Chefarzt der Neurochirurgie, Dr. Stefan Schreiber, brachte die Methode ins Klinikum der Gesellschaft für Leben und Gesundheit mit.

"Ein Vorteil gegenüber einem Eingriff unter Vollnarkose liegt darin, dass während der Entfernung des Hirntumors Sprachtests stattfinden können, so dass der Chirurg genau weiß, wie weit er beim Eingriff gehen kann, ohne bleibende Sprachstörungen zu riskieren."

Die Entfernung von Hirntumoren ist ein wichtiger Teil der Neurochirurgie. Das medizinische Fach umfasst darüber hinaus die Behandlung zahlreicher Erkrankungen an Kopf, Gehirn, Nerven und Wirbelsäule. Seit 1994 wurde der Bereich von Dr. Aeilke Brenner geleitet. Die aus Essen stammende Ärztin genoss bei Patienten und in der Fachwelt hohes Ansehen und sorgte über mehr als zwei Jahrzehnte für einen außerordentlich guten Ruf der Eberswalder Neurochirurgie. Ende Mai verabschiedete sie sich in den Ruhestand.

Bandscheibenvorfall bis Tumor

Ihr Nachfolger übernahm damit eine hohe Erwartungshaltung an die Qualität der Operationen und ein breit gefächertes Behandlungsspektrum. Dieses wird, so lautet sein Anspruch, auch künftig in vollem Umfang erhalten bleiben. Dazu kommen weitere innovative Verfahren und neueste neurologische Überwachungs- und Eingriffsplanungssysteme. Hierdurch lässt sich die Patientensicherheit während der Operation weiter erhöhen. Dr. Stefan Schreiber nennt außerdem neue Möglichkeiten minimal- und maximal-invasiver Wirbelsäulenoperationen oder auch die Neuromodulation. Hier sieht er ein besonderes Potenzial im engen Zusammenwirken mit der Abteilung für multimodale Schmerztherapie des Krankenhauses. Aber auch die Verbindungen zur Neurologie, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, zum HNO-Bereich, zur Unfallchirurgie und insbesondere zur Neuroradiologie, die hier über eine ausgesucht hohe Expertise verfügt, eröffnen viele Möglichkeiten für die interdisziplinäre Arbeit.

Hinsichtlich der bereits erwähnten Bandscheibenoperationen vertritt Dr. Stefan Schreiber einen klaren Standpunkt: "Im Fokus ist stets der Patient. Eingriffe erfolgen oft zu leichtfertig und zugleich zu selten. Einerseits sollen vor einer Operation wirklich alle Optionen der nichtoperativen Therapie ausgeschöpft worden sein. Andererseits bestehen im Falle der Operation heute deutlich bessere Möglichkeiten als vor 20 Jahren." So sei es zum Beispiel nicht mehr hinnehmbar, dass Menschen sich im Alter mit chronischen Rückenschmerzen abfinden.

Der neue Chefarzt, der zuletzt Oberarzt der Klinik für Neurochirurgie am Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin gewesen war, kann auf eine Reihe fachspezifischer Fortbildungen zurückgreifen. Dazu gehört eine Master-Qualifikation als Chirurg der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft. Sein Medizinstudium absolvierte er an der Humboldt-Universität zu Berlin und sammelte ärztliche Erfahrungen unter anderem an der Charité, dem Helios Klinikum Berlin, im Krankenhaus Berlin-Friedrichshain, an der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Berlin sowie am Massachusetts General Hospital in Boston und am Rikshospital Oslo.